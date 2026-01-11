Escuchar
(2 min)
La actriz estadounidense Hailee Steinfeld asiste a la 83.ª edición de los Premios Globo de Oro en el hotel Beverly Hilton de Beverly Hills, California. (Foto: Frederic J. Brown / AFP)

Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

/ FREDERIC J. BROWN
Por Redacción EC

Hailee Steinfeld asistió a los Premios Globos de Oro 2026 y llamó la atención al mostrarse por primera vez en una alfombra roja desde que confirmó su embarazo. La actriz apareció con un vestido rosa pastel de caída elegante que dejaba ver de forma discreta su vientre, marcando uno de los momentos más comentados de la noche.

Premios Globos de Oro 2026: Hailee Steinfeld luce su embarazo en la alfombra roja
Famosos

Premios Globos de Oro 2026: Hailee Steinfeld luce su embarazo en la alfombra roja

