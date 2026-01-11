Premios Globos de Oro 2026: Hailee Steinfeld luce su embarazo en la alfombra roja

Hailee Steinfeld asistió a los Premios Globos de Oro 2026 y llamó la atención al mostrarse por primera vez en una alfombra roja desde que confirmó su embarazo. La actriz apareció con un vestido rosa pastel de caída elegante que dejaba ver de forma discreta su vientre, marcando uno de los momentos más comentados de la noche.

La intérprete, de 29 años, caminó sola por la alfombra roja y completó su look con un collar plateado y el cabello suelto en ondas suaves.

Su presencia coincidió con un momento destacado en su carrera, ya que su película ‘Sinners‘ llegó a la gala con siete nominaciones, consolidándose como una de las producciones con mayor protagonismo en esta edición.

En el plano personal, Steinfeld atraviesa una etapa especial al esperar a su primer hijo junto a su esposo, el mariscal de campo de la NFL Josh Allen. El anuncio del embarazo se realizó semanas atrás y, desde entonces, esta fue su primera aparición pública ante las cámaras.

La ceremonia, celebrada en California, reúne a figuras del cine y la televisión y marca el inicio de la temporada de premios.

El anuncio del embarazo

El 12 de diciembre de 2025, Hailee Steinfeld confirmó que está embarazada a través de una publicación que tuvo amplia repercusión en redes sociales. La actriz y el jugador de la NFL Josh Allen esperan a su primer hijo, tras tres años de relación.

La pareja inició su vínculo en 2023 de manera reservada y lo hizo público en julio del año siguiente. Posteriormente, el 31 de mayo de 2025, contrajeron matrimonio en una ceremonia realizada en California.

¿De qué trata Sinners?

Sinners, la más reciente película dirigida por Ryan Coogler, está ambientada en el sur de Estados Unidos durante la época de la Prohibición. La historia sigue a un grupo de personajes que enfrenta un contexto marcado por el racismo, la violencia y el avance del Ku Klux Klan, mientras una amenaza sobrenatural irrumpe y pone en riesgo sus vidas.

El filme es protagonizado por Michael B. Jordan, Miles Caton, Wunmi Mosaku y Hailee Steinfeld. La cinta combina hechos históricos con elementos de terror, y presenta una reinterpretación del mito de los vampiros.