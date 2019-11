Mucho se dijo de la supuesta rivalidad que mantenía Hailey Baldwin con Selena Gomez por el trío amoroso conflictivo que, junto a Justin Bieber, mantuvieron por años. Sin embargo, todo eso parece haber quedado atrás por parte la modelo, pues sorprendió al darle ‘like’ a una publicación de la cantante.

A través de Instagram, Hung Vanngo, maquillador de Selena Gomez, compartió un video en el que la intérprete de “Lose you to love me” luce el look que presentó en los American Music Awards 2019. A pesar que el video recibió muchos buenos comentarios y “me gusta”, hubo uno en particular que llamó mucho la atención.

Diversos usuarios de las redes sociales lograron capturar aquel momento, en el que la cuenta de Hailey Baldwin figura en el lista de usuarios a quienes les gusta el video.

Hailey Bieber curtiu uma publicação de Selena Gomez no #AMAs! pic.twitter.com/pFg5C4AMQz — Selena Gomez Brasil (@selenagomezbr) November 25, 2019

Como se recuerda, Selena Gomez regresó a los escenarios en los American Music Awards 2019, donde interpretó su reciente canción inspirada en su relación tormentosa con Justin Bieber.

Fuentes cercanas a la artista revelaron, sin embargo, que la cantante sufrió un ataque de pánico antes de subirse al escenario; hecho que se habría reflejado en su presentación en vivo.