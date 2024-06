Ashley Nicolette Frangipane, la cantante estadounidense conocida como Halsey, ha revelado que padece leucemia y lupus en sus redes sociales.

De ese modo, mediante su canción “The End”, la artista compartió la noticia a sus miles de seguidores, detallando los pormenores de su enfermedad.

“Para resumir, tengo suerte de estar viva. Una historia corta larga, escribí un álbum”, escribió la artista en su cuenta de Instagram, anunciando el estreno de su álbum.

Cabe precisar que “The End”, canción de su quinto álbum ha sido escrito por Halsey. También tuvo la producción de Michael Uzowuru y Alex G.

A su vez, en el primer video que publicó en sus redes sociales, la cantante se muestra delgada y con signos visibles de la enfermedad, frotándose la piernas y hablando de su tratamiento.

En la publicación que realizó en Instagram, la artista etiquetó a dos organizaciones que luchan en favor de pacientes con leucemia y lupus, lo cual confirmó sus padecimientos.

“The End” y el mensaje que anuncia su enfermedad





En la nueva canción de Halsey, la cantante detalla los retos que enfrentó debido a sus padecimientos, tales como las retiradas intervenciones médicas y su vida cotidiana.

“Cada dos años, un médico dice que estoy enferma. Saca una nueva bolsa de trucos y luego me la ponen. Al principio, fue mi cerebro, luego un esqueleto dolorido. Y no me gusta quejarme, pero pido perdón”, dice el tema.

De ese modo, Halsey expone su frustración y agotamiento por su batalla contra el lupus y la leucemia, así como el impacto que generó en su salud mental y física.

“Me dije a mí misma que me daría dos años más para estar enferma. A los 30, voy a tener un renacimiento y no voy a estar enferma y me voy a ver súper sexy y tener mucha energía y voy a volver a hacer mis 20 a los 30″, dijo en sus redes sociales.

Halsey es una cantante de 29 años. Nació el 29 de setiembre de 1994 y obtuvo popularidad en el 2014, luego de que publicara su primer sencillo “Ghost”.