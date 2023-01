El príncipe Harry dijo que, en sus memorias, la cual fue titulada Spare (En las sombras), contaría su historia “con franqueza, directa y sin concesiones” y así lo hizo, ya que ha hecho fuertes revelaciones de su vida en la realeza. Durante su entrevista con Anderson Cooper, el nieto preferido de la difunta reina Isabel II confesó lo que en verdad piensa sobre Camilla Parker, quien ahora es la reina consorte de Inglaterra.

El hermano del Duque de Cambridge habló por primera vez sin tapujos sobre Camila Parker y la calificó como “peligrosa”, además de catalogarla como “la otra mujer” de su padre, el rey Carlos III.

“Ella era la villana, era una tercera persona en el matrimonio, necesitaba rehabilitar su imagen. Eso la hizo peligrosa debido a las conexiones que estaba forjando dentro de la prensa británica. Y había una disposición abierta en ambos lados para intercambiar información y con una familia construida sobre la jerarquía, y con ella en camino a ser reina consorte, iba a quedar gente o cuerpos en la calle por eso”, declaró el hijo menor de Lady Di.

“A pesar de que Willy (el príncipe de Gales) y yo le insistimos en que no lo hiciera, papá siguió adelante. Le estrechamos la mano, le deseamos lo mejor. Sin resentimientos. Reconocimos que finalmente iba a estar con la mujer que amaba, la mujer que siempre había amado”, dijo.

Pero además de tener la imagen de que la amante de su papá se convertiría en su madrastra, Harry contó que también tuvo que ver como Camilla Parker transformó su dormitorio en su vestidor personal cuando se mudó de Clarence House.

“Traté de que no me importara. Pero la primera vez que lo vi, me importó”, expresó.

¿Cómo reaccionó Camilla Parker tras escuchar las declaraciones del príncipe Harry?

Según reveló la revista Vanity Fair, ellos se comunicaron con una persona cercana a Camilla y le dijeron que está asombrada por las declaraciones de su hijastro.

Por su parte, fuentes cercanas al rey Carlos III aseguran que él no va a tolerar ninguna falta de respeto hacia su esposa y que Harry cruzó una “línea roja”, ya que él tenía una advertencia que le hizo a su hijo antes de la publicación de su libro.

Harry hizo otras polémicas revelaciones en su libro

En sus memorias, el hijo de la princesa Diana y el rey Carlos, el cual ya salió a la venta, cuenta que su hermano William lo agredió físicamente luego de mantener una discusión sobre Meghan; que mató a 25 talibanes como piloto de helicópteros en Afganistán; que perdió la virginidad a los 17 años con una mujer mayor fuera de un pub lleno de gente y que consumió cocaína antes de ser mayor de edad.

¿Meghan Markle sacará un libro?

Desde hace un tiempo se rumorea que Meghan Markle podría sacar su propio libro, donde contaría sobre cómo es su matrimonio con Harry y revelaría cómo fue que la familia real la recibió, pero aún no se ha confirmado.

Cabe resaltar que la ex pareja real tiene un acuerdo con Netflix, pues hace poco lanzaron su documental “Harry & Meghan”.