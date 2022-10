“Harry Potter”: ¿qué actriz de la saga ha contraído matrimonio recientemente?

“Harry Potter”: ¿qué dijo Daniel Radcliffe sobre volver a interpretar al personaje?

Robbie Coltrane, el actor escocés que alcanzó la mayor popularidad de su carrera gracias a su interpretación del semigigante Rubeus Hagrid, guardabosques de Hogwarts en la saga de películas de “Harry Potter”, falleció a los 72 años.

Así lo confirmó su agente al portal especializado en noticias del espectáculo Deadline. La galardonada estrella que también actuó en películas de James Bond, había estado enfermo durante los últimos dos años y murió en un hospital cerca de su casa en la localidad de Larbert, en Escocia.

Anthony Robert McMillan en Rutherglen, nació en 1950. Tomó el nombre artístico de Coltrane cuando tenía poco más de 20 años en homenaje al saxofonista de jazz John Coltrane y se abrió paso en la producción teatral de Byrne de “The Slab Boys”.

Sus primeros papeles cinematográficos incluyeron a “Flash Gordon” y “Mona Lisa” antes de aparecer en la pantalla chica en “Tutti Frutti” y luego en “Blackadder the Third”. En Reino Unido, conquistó las pantallas de televisión como el psicólogo forense Dr. Edward ‘Fitz’ Coltrane en el drama televisivo de asesinatos “Cracker”.

Gracias a esta actuación ganó tres premios BAFTA consecutivos al mejor actor, un honor que solo igualó otro actor, Michael Gambon. También fue nominado al BAFTA por el drama National Treasure de Channel 4 y Tutti Frutti de BBC Escocia .

Coltrane tuvo actuaciones memorables en películas como “Nuns On The Run” y “Ocean’s 12″. También protagonizó las películas de James Bond “GoldenEye” y “The World is not Enough” , en las que interpretó a Valentin Dmitrovich Zukovsky. Obtuvo un éxito de crítica en la década de 1990 e hizo su debut en Harry Potter en 2001. Obtuvo una OBE cinco años después.