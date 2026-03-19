Minutos después, María Julia Mantilla García (Trujillo, 1984) aparece en la conferencia de prensa y se encuentra otra vez con el ruido del oficio: flashes, micrófonos, titulares. Ese instante previo, lejos del bullicio, parece explicar mejor el momento que vive.

Pausa tras la tormenta

“No voy a hablar de mi vida. Mi vida privada no es negociable”, advierte cuando empiezan las preguntas.

En los últimos meses su nombre apareció demasiadas veces en titulares que poco tenían que ver con su trabajo. Rumores, especulaciones y versiones sobre su vida personal —especialmente tras los recientes viajes a Paracas y Colombia junto a su esposo, Gustavo Salcedo— circularon con la velocidad de las redes.

“Muchos han pensado que voy a hacer un descargo. Y eso yo jamás lo voy a hacer. No quiero reducir mi vida al morbo. Quiero que respeten mi intimidad. A veces se olvidan de que soy un ser humano. Las cosas también me afectan y me pongo mal”, reconoce.

Cuando termina la conferencia, Maju acepta conversar con El Comercio. Habla con la misma serenidad con la que minutos antes defendió su silencio. Dice que este nuevo proyecto la entusiasma y la desafía, aunque también le provoca ese temor natural que aparece cuando se empieza algo distinto.

“Nunca antes había hecho un podcast. Es algo nuevo para mí. Desde que empecé en el 2012 he estado más acostumbrada a la televisión, a conducir magacines familiares”, explica.

La propuesta llegó el año pasado, cuando los productores Ivonne Álvarez y César Pereira tocaron su puerta.

“Al principio me hablaron de un canal digital que estaban formando, algo con contenido de valor. Pero la idea quedó ahí. Meses después, volvieron. Esta vez con el proyecto más claro. Y me gustó. Me pareció un reto”, recuerda.

El podcast se llamará “La sustancia de Maju” y será un espacio de conversaciones con especialistas invitados y personajes conocidos que quieran contar su historia desde otro lugar.

“Vamos a hablar de temas familiares, de la mujer, de la maternidad. Temas que nos pasan a todos. Hoy en redes sociales muchas personas creen saberlo todo de tu vida. Opinan como si te conocieran. Aquí la idea es escuchar la mirada de quien realmente ha vivido algo. Si en una conversación surge alguna experiencia personal, no la voy a esquivar. Pero tampoco la voy a buscar. No hay obligación de convertir tu vida en un show. Eso es lo que no quiero”, enfatiza.

Cuando tenía 20 años y ganó la corona de Miss Mundo, Maju tuvo que aprender de golpe a vivir bajo la mirada pública. No fue fácil, admite.

“Era una jovencita inmadura, probablemente insegura. De niña fui muy insegura”, recuerda. “Pero las experiencias que he vivido en mi familia, el deporte… todo eso me fue transformando en una mujer más fuerte. A uno le afectan las cosas, claro. Hay momentos en que uno se siente mal. Pero de eso también se trata la resiliencia”.

Magazine familiar

Además del podcast, Mantilla regresará a la televisión con un nuevo programa en Panamericana TV, junto a Ethel Pozo y otros dos conductores que aún no han sido anunciados.

“Es un programa familiar, me imagino que también va a haber farándula. Pero no creo que sea el sello característico del espacio. Habrá novedades, concursos, entrevistas, temas sociales también”, señala.

Y volver a la televisión, para Maju, también significa aceptar algo inevitable: la exposición y el regreso al ojo público, algo que en los últimos meses había preferido evitar.

“Es difícil porque estás expuesto a las críticas del día a día, porque claro, como tienes que hablar, tienes que opinar, no todos van a opinar igual que tú. Muchas veces a la gente no le gustas, opina diferente y te van a criticar. Lamentablemente, también hay titulares distorsionados y malintencionados. Me duele muchísimo que pase eso”, confiesa.

Y reconoce que hubo momentos, en los que esa presión la hizo pensar en dejar para siempre la televisión. Pero entendió que esa no era la solución.

“Lo he pensado varias veces. A veces escucho a personajes públicos decir que hay que ‘bañarse en aceite’, que nada te afecte. Pero a mí sí me afecta porque soy sensible. Claro que duele cuando hablan de ti o construyen una imagen que no es cierta. Pero si te pones a confrontar todo y a decir ‘esto no es verdad’, entras en un show en el que yo no quiero participar. Porque al final, digas lo que digas, siempre habrá alguien que te critique”, reconoce.

Por eso eligió el silencio. El año pasado fue difícil para Maju. Primero, por la muerte de su madre. Luego, por la exposición mediática de su vida personal.

“Creo que tuve mucha carga. Pero hoy las cosas empiezan a acomodarse. Gracias a Dios me siento más tranquila”, asegura.

Mantilla ha estado al frente de los programas "Dos sapos, una reina", "Al aire" , "En boca de todos", "Arriba mi gente", entre otros. (Foto: Lenin Tadeo) , / LENIN TADEO

Pero la calma no llegó sola. Hubo conversaciones, ayuda profesional y también perspectiva.

“Uno no puede hacerlo solo. Necesitas paciencia, el apoyo de un psicólogo y también de alguien en tu familia que sea tu soporte. Hay que buscar la tranquilidad, pero no desde la ira ni desde el resentimiento. Al final, la idea es que las cosas salgan bien, no solo para uno, sino para todos: para mis hijos, para mi familia”, señala.

Al mirar esta nueva etapa de su vida, Maju lo resume en una sola palabra: “Un reto”. Un reto para aprender y también para escuchar más.

“Opinamos demasiado sin saber realmente lo que pasa, muchas veces solo porque leímos un titular”, dice. Hace una pausa y luego añade: “Quizás lo que necesitamos es aprender a escuchar más para entender a cada persona”, finaliza.