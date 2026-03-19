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Resumen

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Maju cierra los ojos. A su lado están Ricardo Gareca, el padre Omar Sánchez y parte del equipo de “La sustancia, el canal de streaming donde conducirá el podcast “La sustancia de Maju”. Aún no hay cámaras encendidas ni preguntas. Solo una oración breve, dicha en voz baja, como un gesto íntimo antes de volver ante las cámaras.

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