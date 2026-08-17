Hayden Panettiere, actriz estadounidense reconocida por sus papeles en “Heroes”, “Nashville” y la saga “Scream”, murió el pasado domingo 16 de agosto a los 36 años en Greenville, Carolina del Sur. Su partida generó gran pesar entre sus seguidores, más ahora conociendo la llamada que recibió el 911 relacionada con la muerte de la artista.

TMZ obtuvo acceso a un audio de la central de emergencia (911), donde una persona cercana a Panettiere llamó para reportar que la actriz estaba inconsciente. En la comunicación se mencionó una posible sobredosis y un paro cardíaco.

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De acuerdo con información difundida por medios estadounidenses, Hayden Panettiere fue encontrada inconsciente en una residencia de Greenville. Una persona cercana que se encontraba en el lugar se comunicó con el servicio de emergencias alrededor de la 1:50 p.m. del domingo para informar que la actriz no respondía y que se estaba en una situación descrita como un presunto paro cardíaco.

Hayden Panettiere durante la fiesta de Teen Vogue Young Hollywood en la alfombra roja firmando autógrafos. Lleva un vestido rojo y sonríe a la cámara.

Tras recibir el aviso, agentes de la Policía de Greenville y personal del Servicio Médico de Emergencia acudieron al domicilio. Los paramédicos realizaron maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP) y aplicaron soporte vital cardíaco avanzado, procedimiento que puede incluir medicamentos, asistencia respiratoria y monitoreo del ritmo cardíaco.

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TMZ también reportó haber obtenido el audio de la llamada de emergencia. De acuerdo con el medio, durante la comunicación se habría informado sobre una persona inconsciente y un posible caso de sobredosis.

Tras dar a luz, Hayden Panettiere sufrió una depresión posparto, pues durante el embarazo había dejado, por un tiempo sus adicciones (Foto: Mark Ralston / AFP) / MARK RALSTON

Hasta el momento, los detalles sobre las circunstancias de la emergencia y la causa de la muerte no han sido establecidos públicamente de manera oficial. La información permanece sujeta a la confirmación de las autoridades correspondientes.

Como se recuerda, Hayden Panettiere tuvo una trayectoria de más de dos décadas en el cine y televisión. Alcanzó la fama internacional como ‘Claire Bennet’ en “Heroes” y consolidó su carrera como Juliette Barnes en “Nashville”, papel que le valió dos nominaciones a los Globos de Oro. Además, participó en películas como “Scream 4” y “Scream VI”.