Los servicios de emergencia fueron contactados poco antes de que se confirmara el fallecimiento de Hayden Panettiere, según los primeros reportes. (Foto: Instagram / @haydenpanettiere)
Los servicios de emergencia fueron contactados poco antes de que se confirmara el fallecimiento de Hayden Panettiere, según los primeros reportes. (Foto: Instagram / @haydenpanettiere)
Por Redacción EC

Hayden Panettiere, actriz estadounidense reconocida por sus papeles en “Heroes”, “Nashville” y la saga “Scream”, murió el pasado domingo 16 de agosto a los 36 años en Greenville, Carolina del Sur. Su partida generó gran pesar entre sus seguidores, más ahora conociendo la llamada que recibió el 911 relacionada con la muerte de la artista.

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