icono te lo cuento
00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Tanto el forense como la policía han concluido que la sobredosis fue accidental | Foto: EFE
Tanto el forense como la policía han concluido que la sobredosis fue accidental | Foto: EFE
Por Agencia EFE

La muerte de la actriz y cantante Hayden Panettiere ha sido declarada como accidental, por lo que la investigación sobre su fallecimiento ha concluido, según anunció el Departamento de Policía de Greenville, Carolina del Sur, encargado del caso.

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

El Proyecto Confianza
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.

Merlín IA

  1. Soy Merlín, el agente de IA de El Comercio. Puedes preguntarme sobre el contenido del diario: noticias, columnas de opinión, economía, elecciones, deporte y más.
    ¿En qué te puedo ayudar hoy?