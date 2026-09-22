La actriz estadounidense Hayden Panettiere en una fotografía de archivo. (Foto: EFE/EPA/CAROLINE BREHMAN)
La actriz estadounidense Hayden Panettiere en una fotografía de archivo. (Foto: EFE/EPA/CAROLINE BREHMAN)
Por Redacción EC

La muerte de Hayden Panettiere fue declarada accidental, según confirmó la oficina forense del condado de Greenville tras determinar que el deceso ocurrió por los efectos tóxicos de varias sustancias en su organismo, que incluyó fentanilo, 4-ANPP, alprazolam, metocarbamol y quetiapina.

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