La muerte de Hayden Panettiere fue declarada accidental, según confirmó la oficina forense del condado de Greenville tras determinar que el deceso ocurrió por los efectos tóxicos de varias sustancias en su organismo, que incluyó fentanilo, 4-ANPP, alprazolam, metocarbamol y quetiapina.

De acuerdo con el informe oficial difundido por Variety, las evaluaciones realizadas a la artista de 36 años descartaron agresiones de terceros y confirmaron que “la muerte se consideró accidental”, al no encontrarse “signos de traumatismo” en el cuerpo.

Además de actriz, es cantante y modelo. (EFE)

En esa misma línea, el Departamento de Policía de Greenville descartó cualquier tipo de acto delictivo dentro de la vivienda en Carolina del Sur donde se hospedaba, señalando que “la investigación preliminar no ha revelado indicios de delito ni circunstancias sospechosas”.

El deceso de la intérprete ocurrió el pasado 16 de agosto luego de que una persona allegada realizara una llamada a la central de emergencias 911 a las 1:51 p. m. informando sobre un paro cardíaco. La artista fue declarada muerta a las 2:32 p. m.

Panettiere inició su carrera a los 5 años en televisión y alcanzó fama con las series “Heroes” y “Nashville”, esta última le valió dos nominaciones a los Globos de Oro, además de participar en la película “Remember the Titans” y la saga de terror “Scream”.

Durante los últimos años, la actriz había hablado abiertamente sobre su lucha contra el alcoholismo y el consumo de drogas, problemáticas que la llevaron a retirarse temporalmente de la actuación en 2016 antes de retomar su carrera en 2023.

En mayo, la actriz publicó su libro de memorias “This Is Me: A Reckoning”, en el que abordó el impacto emocional de crecer en Hollywood y sus procesos de recuperación personal.

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