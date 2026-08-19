Un agente entrevistó en el lugar a los hermanos Brian y Zach Hickerson, quienes gestionaron la alerta médica | (Foto: @haydenpanettiere / Instagram)
Un agente entrevistó en el lugar a los hermanos Brian y Zach Hickerson, quienes gestionaron la alerta médica | (Foto: @haydenpanettiere / Instagram)
Por Redacción EC

El novio de la actriz estadounidense Hayden Panettiere y su hermano llamaron al 911 el pasado domingo por la tarde luego de encontrarla inconsciente en un complejo de apartamentos de Greenville, Carolina del Sur, donde el personal médico confirmó su fallecimiento a los 36 años.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.