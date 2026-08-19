El novio de la actriz estadounidense Hayden Panettiere y su hermano llamaron al 911 el pasado domingo por la tarde luego de encontrarla inconsciente en un complejo de apartamentos de Greenville, Carolina del Sur, donde el personal médico confirmó su fallecimiento a los 36 años.

De acuerdo con un informe de la policía local obtenido por la cadena CNN, un agente entrevistó en el lugar a los hermanos Brian y Zach Hickerson, quienes gestionaron la alerta médica.

“Hablé primero con Zach Hickerson; me dijo que se trataba de la novia de su hermano”, detalló el oficial en el documento oficial, donde también se precisó que Brian Hickerson (novio de Panettiere) entregó a las autoridades una bolsa con los medicamentos recetados a la artista, cuyos nombres fueron censurados en el reporte final.

La actriz Hayden Panettiere y su madre, Lesley Vogel, en una foto de archivo. (Foto: AFP)

La noticia provocó diversas reacciones en el entorno de la intérprete de las series Heroes y Nashville. Su expareja y padre de su hija, el exboxeador ucraniano Wladimir Klitschko, expresó el sentir de su entorno cercano.

“Nuestra familia está atravesando un momento de profunda conmoción y dolor”, manifestó Klitschko a través de la red social X, donde añadió que la actriz “construyó una carrera increíble gracias a su inmenso talento, al tiempo que enfrentaba los aspectos más oscuros de una industria muy exigente”.

En el edificio donde Panettiere se alojaba temporalmente, los vecinos notaron el despliegue del personal de auxilio durante la jornada del domingo. Micah Lee, residente del complejo, explicó que observó movimiento inusual en los pasillos e indicó: “Escuché a través de la puerta que una persona se había desmayado”.

Hayden Panettiere y Jansen Panettiere, ambos hermanos, falleceron

Posteriormente, la administración del inmueble solicitó a los inquilinos abstenerse de emitir declaraciones a la prensa mediante una comunicación formal.

“Ni los residentes ni la administración del complejo están en condiciones de proporcionar información oficial ni de comentar sobre las circunstancias que rodean este asunto”, precisó la nota remitida a los habitantes del lugar, remitiendo cualquier consulta directamente a las autoridades policiales.

*Con información de EFE