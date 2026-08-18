El padre de la hija de la fallecida actriz, modelo y cantante estadounidense Hayden Panettiere, el exboxeador Vladímir Klichkó, afirmó este martes que la familia está atravesando un momento de profundo dolor, y prometió hablar siempre a Kaya de su madre con respeto y que procurará que la recuerde.

“Nuestra familia está atravesando un momento de profunda conmoción y dolor. La noticia del trágico fallecimiento de Hayden me entristece profundamente”, escribió Klichkó en su cuenta de Instagram junto a una fotografía de la actriz y su hija en común, nacida en 2014.

Panettiere, que falleció el domingo a los 36 años en Carolina del Sur, “se fue de este mundo demasiado pronto”, añadió el ucraniano, quien señaló que, aunque ambos ya no eran una pareja desde hace tiempo, “Hayden fue una parte importante de mi vida y la madre de nuestra hija, Kaya”, de quien él tiene la custodia.

El excampeón mundial de boxeo conoció a la actriz en 2008 y ambos se comprometieron cinco años después, si bien se separaron en 2018.

Klichkó dijo que Panettiere, conocida por sus papeles en la saga de cine de terror “Scream” y la exitosa serie “Héroes”, construyó “una carrera extraordinaria gracias a su enorme talento, al tiempo que tuvo que enfrentarse a los aspectos más oscuros de una industria muy exigente”.

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“Nada borrará los momentos que compartimos ni el lugar que ocupó en nuestras vidas”, enfatizó, y aseguró que “a nuestra hija Kaya siempre le hablaré de su madre con respeto y me aseguraré de que recuerde a la persona que fue”.

Klichkó expresó sus más profundas condolencias a los padres de Hayden, a sus amigos y a sus admiradores, y pidió a todos que respeten los sentimientos y la privacidad de la familia durante este momento increíblemente difícil.