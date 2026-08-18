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La actriz falleció el domingo a los 36 años en Carolina del Sur | Foto: EFE
La actriz falleció el domingo a los 36 años en Carolina del Sur | Foto: EFE
Por Agencia EFE

El padre de la hija de la fallecida actriz, modelo y cantante estadounidense Hayden Panettiere, el exboxeador Vladímir Klichkó, afirmó este martes que la familia está atravesando un momento de profundo dolor, y prometió hablar siempre a Kaya de su madre con respeto y que procurará que la recuerde.

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