Heidi Klum mostró un adelanto de su disfraz para Halloween. La modelo publicó una imagen de una prótesis de apariencia perturbadora y lanzó un desafío a los usuarios de redes sociales, ya que pidió a sus fans que identificarán cuál sería su extravagante traje este 2026.

A través de sus redes sociales, la modelo invitó a sus seguidores a formular sus propias teorías. Aunque la imagen muestra detalles de una pieza de caracterización, Klum evitó ofrecer información concreta sobre el resultado final.

La modelo también publicó en sus historias de Instagram un video en el que aparece recorriendo los pasillos de una tienda repleta de telas. Las imágenes ofrecieron una breve mirada al proceso previo a su aparición, aunque no permitieron identificar qué elementos formarán parte del atuendo definitivo.

Heidi Klum es un referente de la moda y la reina de Halloween (Foto: Heidi Klum/Instagram)

La estrella alemana ya había adelantado algunos detalles de su próxima caracterización durante una entrevista concedida en septiembre a la revista People. En aquella oportunidad, señaló que su propuesta tendría un aspecto muy sangriento. “Tendrá un aspecto muy sangriento que combina muy bien con el vino tinto”, declaró sin dar más pistas.

De esta manera, la prótesis compartida en redes sociales se convirtió en el principal indicador para determinar cuál sería su look. La pieza presenta formas y texturas inusuales que han despertado la curiosidad de sus seguidores.

La transformación de Medusa que presentó en 2025

La expectativa también está relacionada con los antecedentes de la modelo, quien en 2025 eligió representar a Medusa para conmemorar el 25 aniversario de su fiesta de Halloween.

Su caracterización incluyó escamas verdes, una larga cola y serpientes animadas en lugar de cabello, elementos con los que recreó a la figura de la mitología griega capaz de convertir en piedra a quienes la miraban.

¿Cuándo revelará Heidi Klum su disfraz de Halloween 2026?

La presentación oficial está prevista para el 31 de octubre, fecha en la que la modelo celebrará una nueva edición de su tradicional fiesta en Nueva York. Desde el año 2000, este evento se ha convertido en una cita habitual para figuras del entretenimiento y seguidores de sus sorprendentes caracterizaciones.