Heidi Klum mostró un adelanto de su disfraz para Halloween 2026. (Foto: Robyn Beck / AFP)
Heidi Klum mostró un adelanto de su disfraz para Halloween 2026. (Foto: Robyn Beck / AFP)
/ ROBYN BECK
Por Redacción EC

Heidi Klum mostró un adelanto de su disfraz para Halloween. La modelo publicó una imagen de una prótesis de apariencia perturbadora y lanzó un desafío a los usuarios de redes sociales, ya que pidió a sus fans que identificarán cuál sería su extravagante traje este 2026.

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