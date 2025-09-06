A pesar de compartir vínculos de sangre, los Hermanos Yaipén marcaron distancia de sus sobrinos, los integrantes del Grupo 5, revelando que, pese a su familiaridad, no serán invitados a su concierto por sus 25 años de trayectoria musical.

Y es que, en declaraciones para ‘Magaly TV, la Firme’, Walter y Javier Yaipén contaron que actualmente solo están unidos a Christian, Elmer Jr. y Andy Yaipén, hijos de su hermano Elmer, por lazos familiares y no profesionales.

“La relación que tenemos con los integrantes del Grupo 5 es familiar, pero en la parte musical de repente quieren estar solos, es cuestión de ellos” , dijo Walter, agregando que sí tiene un buen trato laboral con la orquesta Candela, de su otro hermano Víctor.

Asimismo, ni Walter ni Javier mencionaron la existencia de conflictos con los miembros del Grupo 5

Hermanos Yaipén: “Los del Grupo 5 no nos convocaron a sus conciertos”

Sin embargo, los Hermanos Yaipén revelaron que no fueron invitados al megaconcierto por el 50.° aniversario del grupo de su hermano Elmer. Por esta razón, tampoco los incluirán en su propia presentación por los 25 años de la orquesta, programada al 20 de septiembre.

“Ellos no nos han convocado a ningún concierto de aniversario”, comentó Walter. “Christian, Elmer y Andy tendrán sus razones para no considerarnos” , agregó luego evidenciando un distanciamiento de años.

Por su parte, los integrantes del Grupo 5 no se han pronunciado respecto a las declaraciones de sus tíos.

Andy, Elmer y Christian Yaipén lideran Grupo 5, agrupación norteña que lleva cinco décadas sobre el escenario. (Foto: Jesús Saucedo) / JESUS SAUCEDO

Hermanos Yaipén celebran 25 años de trayectoria

En otra información, los Hermanos Yaipén celebrarán sus 25 años de trayectoria con un concierto en la explanada del centro comercial Plaza Norte, en Independencia, el próximo 20 de setiembre. Boletos en Ticketmaster.

Amaranta, La Bella Luz, La Mosca Tse Tse, José Luis Rodríguez ‘El Puma’ (con quien versionaron el tema ‘Tendría que llorar por ti"), la Orquesta Candela y más artistas, se presentarán en el evento como sus invitados, agregaron los músicos.