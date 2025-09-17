Hijo de Will Smith fue nombrado director creativo de la firma Christian Louboutin

Escucha la noticia
La firma francesa de accesorios de lujo Christian Louboutin nombró este miércoles al rapero estadounidense Jaden Smith, hijo del actor Will Smith, como su primer director creativo de moda masculina, y anunció que presentará sus nuevas creaciones en enero de 2026.
Smith, de 27 años, “supervisará la creación de cuatro colecciones anuales de zapatos, artículos de piel y accesorios para hombre” y además estará encargado de diseñar un “universo visual y emocional” para la marca que abarque “campañas, eventos y experiencias inmersivas”, indica un comunicado de la casa.
El artista, que tiene una marca de ropa urbana llamada MSFTSrep y es conocido por su estilo extravagante, presentará en enero una colección “cápsula” para Christian Louboutin y después su colección de debut en la Semana de la Moda de Hombre de París.
Louboutin, el propietario de la casa, destacó en una publicación en Instagram el “estilo y la sensibilidad cultural” de Smith y aseguró que al poco de conocerlo, hace seis años, ya pensó que encajaba de manera “natural” en su equipo creativo, mientras que Smith alabó su “respeto a la libertad creativa”.
El joven aseguró querer continuar con el “legado” de la marca, famosa por los zapatos de tacón para mujer con la suela roja, y declaró que homenajeará su pasado pero aportará su propia perspectiva al dar forma a su futuro.
En una entrevista con The New York Times, preguntado por su primera colección, Smith dijo que quiere “crear zapatos para el multiverso de los hombres: el abuelo, el padre, el hijo mayor, el hijo menor”, y, tras identificarse con este último, afirmó que su generación “está diseñando para todos”.
