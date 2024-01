Augusto Polo Campos Linares, hijo del fallecido cantante y compositor, Augusto Polo Campos, habló nuevamente sobre el enfrentamiento que tiene con sus hermanos por la herencia de su fallecido padre.

De ese modo, Campos Linares reveló en el programa “Dilo fuerte”, que conduce Lady Guillén, que sus hermanos le han ocultado información de la empresa que su padre tenían, llamada Contigo Perú.

“Hay falta de información, yo vengo pidiendo esta información por más de 5-6 años y no se me da, pues es un poco preocupante [...] tenemos el derecho de tener esa información, entonces, cuando uno pide información y no se le da, pues uno comienza a pensar que algo no anda bien. Si tú preguntas algo y no te responden, pues sospechas”, dijo.

Cabe precisar que Contigo Perú es la empresa que administra las regalías de las canciones más emblemáticas de Augusto Polo Campos, tales como “Cuando llora mi guitarra” y “Contigo Perú”.

Hijo mayor de Augusto Polo Campos muestra video en donde su padre lo hace responsable de sus bienes





El mayor de los hijos de Polo Campos también aseguró que su padre lo dejó a cargo de sus bienes, por lo que mostró un video que lo respaldaba.

“Tú (dirigiéndose a Campos Linares) tienes que manejar a tus hermanos y ustedes van a mantener Contigo Perú, con los mismos preceptos”, se escucha decir al recordado compositor peruano.

Ante esto, el mayor de los Polo Campos indicó: “Mi padre me da la orden, como hijo mayor, de que tengo que vigilar a los hermanos, tengo que velar por la empresa que se ha creado”.

Asimismo, el hijo mayor del fallecido cantautor denunció que el menor de sus hermanos, Cristóbal Polo Campos, viene limitándole el uso de un departamento que su padre les dejó en herencia a todos.

“Desde que me fui a los Estados Unidos, yo vengo y resido en esa casa, siempre me he quedado con papá, pero eso cambia cuando papá se muere”, relató.

“El año pasado vine y (Cristóbal) no me deja entrar [...] cuando yo vine pedí poder pasar a la casa porque estoy trabajando un documental de mi padre [...] cuando yo vengo y se me niega la entrada, mi hermano me dice que si quiero puedo ir pero por un par de horas, que no me puedo quedar”, complementó.