José Joel y Marysol Sosa acudieron este domingo en la tarde a la funeraria en Miami en la cual entendían que se realizaría el funeral de su padre, José José, pero empleados del lugar les aseguraron que allí no era.

José Joel denunció ante las cámaras del programa “Despierta América” que ni él ni su hermana conocen dónde están los restos de su padre. Remarcaron que no saben nada de él hace más de año y medio.

“Tal vez mi papá ya falleció mucho antes […] No tenemos comunicación con mi papá hace año y medio aproximadamente, al igual que con Sara, pues sabemos que Sara le maneja todo: las redes, el teléfono, su vida. Estamos aquí expresamente para ver el cuerpo de mi papá. Por todo lo que ha pasado y como ha pasado existe en nosotros la duda de que mi papá esté o no esté muerto, porque no tenemos contacto con él [...] Hay túneles debajo de la casa, ¿por dónde lo mueven o de veras no lo sacan de la casa? Entonces, ¿qué está pasando? Están dejando, o dejaron, que José José se muriera”, dijo José Joel a los medios de comunicación.

El hijo mayor del ‘Príncipe de la canción’ reveló que no duda que pueda ser un secuestro por parte de Sarita Sosa, la última hija del cantante mexicano.

“Están argumentando de alguna manera lo que está pasando y lo agradecemos infinitamente porque esto es para el mundo. Lo vengo diciendo desde aquel FaceTime que hice. Dije que algo está pasando con mi señor padre. No contesta, esta niña se lo llevó a la mala. Gracias a Dios hubo evidencia rotunda”, dijo a dicho medio notoriamente mortificado.

En otro momento, fue consultado por la prensa sobre si creía que se trataba de un secuestro por parte de Sarita y respondió: “Pero por supuesto, con todas sus letras. ¿Quién sabe algo de José José, ustedes están aquí en Miami? ¿Lo han visto?, ¿saben algo de José José?”, concluyó.