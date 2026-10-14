A sus 52 años, la actriz estadounidense Hilary Swank, reconocida por sus papeles en “Golpes del destino” y “El nuevo Karate Kid”, confirmó que se encuentra en la recta final de su embarazo para dar a luz en diciembre a su tercer hijo, fruto de su matrimonio con el empresario Philip Schneider.

Mediante su cuenta de Instagram, anunció la noticia al publicar un video junto a su esposo y sus mellizos Aya y Ohm, de tres años, en el que forman figuras luminosas en la oscuridad hasta mostrar la silueta de un bebé para confirmar su gestación.

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En la publicación, la ganadora del premio Oscar acompañó el video con la frase: “Mucha gente me ha estado preguntando qué proyecto voy a hacer a continuación; este se estrena en diciembre”.

Swank y Schneider contrajeron matrimonio en agosto de 2018 y se convirtieron en padres por primera vez en abril de 2023. En aquella ocasión, la actriz dio a luz a sus mellizos a los 48 años.

Sobre aquella experiencia, la actriz declaró durante una entrevista en televisión: “Es lo mejor del mundo entero. Es más alegría, más diversión y más agotador. Es mucho más de lo que jamás imaginé”.

Hillary Swank podría regresar como la madre de Tory Nichols (Foto: IMDb)

A lo largo de los últimos años, Swank se ha referido públicamente a la maternidad en una etapa madura, asegurando que haberla postergado le permitió afrontarla con mayor preparación y madurez.

“Siento que tengo mucha más paciencia y he trabajado mucho en mí misma para ser el tipo de madre que quiero ser, mientras que habría sido muy diferente cuando tenía veinte o treinta años. Ahora puedo dar de forma diferente”, señaló Swank a People en 2024.

El nacimiento del nuevo integrante de la familia Schneider-Swank está previsto para las últimas semanas del año.

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