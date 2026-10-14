A sus 52 años, la actriz estadounidense Hilary Swank, reconocida por sus papeles en “Golpes del destino” y “El nuevo Karate Kid”, confirmó que se encuentra en la recta final de su embarazo para dar a luz en diciembre a su tercer hijo, fruto de su matrimonio con el empresario Philip Schneider.
A sus 52 años, la actriz estadounidense Hilary Swank, reconocida por sus papeles en “Golpes del destino” y “El nuevo Karate Kid”, confirmó que se encuentra en la recta final de su embarazo para dar a luz en diciembre a su tercer hijo, fruto de su matrimonio con el empresario Philip Schneider.
Mediante su cuenta de Instagram, anunció la noticia al publicar un video junto a su esposo y sus mellizos Aya y Ohm, de tres años, en el que forman figuras luminosas en la oscuridad hasta mostrar la silueta de un bebé para confirmar su gestación.
En la publicación, la ganadora del premio Oscar acompañó el video con la frase: “Mucha gente me ha estado preguntando qué proyecto voy a hacer a continuación; este se estrena en diciembre”.
Swank y Schneider contrajeron matrimonio en agosto de 2018 y se convirtieron en padres por primera vez en abril de 2023. En aquella ocasión, la actriz dio a luz a sus mellizos a los 48 años.
Sobre aquella experiencia, la actriz declaró durante una entrevista en televisión: “Es lo mejor del mundo entero. Es más alegría, más diversión y más agotador. Es mucho más de lo que jamás imaginé”.
A lo largo de los últimos años, Swank se ha referido públicamente a la maternidad en una etapa madura, asegurando que haberla postergado le permitió afrontarla con mayor preparación y madurez.
“Siento que tengo mucha más paciencia y he trabajado mucho en mí misma para ser el tipo de madre que quiero ser, mientras que habría sido muy diferente cuando tenía veinte o treinta años. Ahora puedo dar de forma diferente”, señaló Swank a People en 2024.
El nacimiento del nuevo integrante de la familia Schneider-Swank está previsto para las últimas semanas del año.