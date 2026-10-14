El nacimiento del nuevo integrante de la familia Schneider-Swank está previsto para las últimas semanas del año | Foto: EFE
El nacimiento del nuevo integrante de la familia Schneider-Swank está previsto para las últimas semanas del año | Foto: EFE
/ URS FLUEELER
Por Redacción EC

A sus 52 años, la actriz estadounidense Hilary Swank, reconocida por sus papeles en Golpes del destino” y “El nuevo Karate Kid”, confirmó que se encuentra en la recta final de su embarazo para dar a luz en diciembre a su tercer hijo, fruto de su matrimonio con el empresario Philip Schneider.

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