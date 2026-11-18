La actriz estadounidense Hilary Swank respondió a las críticas que recibió por estar embarazada a los 52 años y cuestionó los prejuicios relacionados con la maternidad a una edad avanzada. La ganadora de dos premios Oscar recordó que también fue señalada cuando tuvo a sus mellizos a los 48 años, e hizo un llamado a dejar atrás los cuestionamientos sobre las mujeres que deciden convertirse en madres después de los 40.

Durante una entrevista en el programa británico This Morning, la protagonista de Karate Kid 4 sostuvo que los tiempos han cambiado y que cada vez más mujeres optan por tener hijos a una edad mayor.

“¡Es hora de adaptarse a los tiempos! Estamos muy avanzados en nuestro mundo, las personas viven mucho más tiempo y muchas mujeres quieren esperar hasta una edad más avanzada. Tener hijos a edad avanzada se está convirtiendo en algo bastante normal ”, manifestó.

Swank también recordó los comentarios que recibió cuando esperaba a sus mellizos Aya y Ohm, de tres años, fruto de su matrimonio con el productor Philip Schneider. Según contó, algunas personas llegaron a llamarla “madre geriátrica” durante aquella etapa. Además, señaló que su actual embarazo ha sido mucho más sencillo que el anterior.

“Estuve trabajando con mis mellizos hasta las tres semanas de mi tercer trimestre. Trabajaba 18 horas al día porque ellos no podían hacer horas extras, ¡pero la señora embarazada y geriátrica sí podía! ”, comentó entre risas durante la entrevista.

Por otro lado, la actriz contó que sus mellizos están emocionados por la llegada de su nuevo hermano y que constantemente le preguntan cuándo nacerá el bebé.

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El pasado 14 de octubre, Swank anunció su tercer embarazo mediante un video publicado en sus redes sociales, en el que apareció bailando junto a su esposo y sus dos hijos. En la grabación, los integrantes de la familia llevaban barras luminosas pegadas al cuerpo y la actriz mostró una pequeña figura iluminada de un bebé sobre su vientre.