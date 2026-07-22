La noticia fue confirmada por la organización del concurso en redes sociales | Foto: Instagram (@wualysaquino_oficial)
La noticia fue confirmada por la organización del concurso en redes sociales | Foto: Instagram (@wualysaquino_oficial)
Por Redacción EC

La modelo hondureña Wualys Suseth Fuentes Aquino, de 23 años y reciente finalista del certamen Miss Universo Tegucigalpa 2026, fue hallada sin vida en su departamento ubicado en barrio Altos del Trapiche, en la capital de Honduras, tras varios días de no responder llamadas de sus familiares.

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