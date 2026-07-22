La modelo hondureña Wualys Suseth Fuentes Aquino, de 23 años y reciente finalista del certamen Miss Universo Tegucigalpa 2026, fue hallada sin vida en su departamento ubicado en barrio Altos del Trapiche, en la capital de Honduras, tras varios días de no responder llamadas de sus familiares.

El reporte policial señala que allegados a la joven acudieron a su residencia al no tener contacto con ella y, al encontrar el cuerpo, dieron aviso inmediato a las autoridades.

La policía acordonó la escena e inició las investigaciones para determinar las causas del fallecimiento, sin descartar una muerte natural o la intervención de terceros, a la espera de la autopsia.

Fuentes Aquino había obtenido hace un mes el primer lugar de finalistas en el certamen Miss Universo Tegucigalpa 2026, el cual sirve como clasificatorio local para el certamen nacional.

La modelo combinaba su labor en las pasarelas con sus estudios universitarios de Mercadotecnia Internacional y Trabajo Social en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH).

En ese sentido, la organización del certamen local confirmó la noticia el 21 de julio a través de un comunicado oficial publicado en sus redes sociales.

La mexicana Fátima Bosch, de 25 años, ha ganado el concurso Miss Universo, que celebró este viernes su gala final en Tailandia, país del que procede Veena Praveenar, que quedó en segundo lugar, con la venezolana Stephany Abasaly en tercera posición. | Video: EFE

“Esta noticia nos ha afectado profundamente a todos, ya que ocurrió de forma tan inesperada. Wualys era una mujer que no solo brillaba por sí misma, sino que también ayudaba a brillar a sus compañeras. Nos demostró que siempre estaba dispuesta a ayudar; nunca decía que no a apoyar a sus compañeras”, manifestó la organización Miss Universo Tegucigalpa.

Por su parte, seguidores de la modelo expresaron su pesar en redes sociales con mensajes de despedida como “Siempre recordaré tu sonrisa, lo prometo” y “Descansa en paz, amiga, te extrañaremos”.

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