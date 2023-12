Hugo García aseguró, mediante una entrevista con Giancarlo Cossio, que los participantes de ‘Esto Es Guerra’ ya no compiten igual. Según indicó, el programa reality ha cambiado desde su salida.

“Ya voy un año afuera, la gente no me creía que iba aguantar tanto tiempo afuera. Si bien tenía una posición buena en el programa, ganaba bien y ya me había ganado un puesto ahí, sentía que no estaba creciendo profesionalmente. Quería hacer otras cosas y justo me salió el proyecto del restaurante, por eso tomé la decisión de salir”, dijo el exchico reality.

Por otro lado, señaló que sabe lo que sucede en el programa a pesar de no verlo porque “está trabajando a full” en su propio restaurante y está dedicado a su carrera deportiva.

“Yo creo que ‘Esto es Guerra’ siempre será un programa súper visto. Pero sí siento que se ha perdido la esencia de la competencia de cómo era antes. Siento que ya no es lo mismo”, dijo.

“Cuando yo estaba en el programa, vivía y mataba por cada competencia porque sabía que la gente en sus casas la vivía. Yo guardaba ese respeto para la gente que nos veía y daba mi 100%. Ahora siento que no lo hacen, siento que solo van por cumplir”, agregó.