Durante casi 30 años, Rebecca Jones y Alejandro Camacho vivieron un sólido romance, sin embargo, la actriz también tuvo un amor poco conocido, Humberto Zurita, a quien la actriz conoció a principios de la década de los 80 y se hicieron amigos.

Fue él quien la ayudó a interpretar su primera gran producción de televisión: El maleficio (1983). Aunque para ese tiempo ya tenían una relación sentimental, decidieron no hacerlo público para que este no interfiriera en sus carreras. Lo que causó que su romance no funcionara. Posteriormente ella se enamoró de Camacho y él inició a salir con Christian Bach.

En ese contexto, Javier Poza entrevistando a Humberto Zurita, fue que quiso saber cómo se sentía ante la muerte de Rebecca Jones, quien falleció a los 65 años. Sin embargo, lo que sorprendió a todos fue que Zurita no tenía idea que esto había sucedido.

“¡No me digas eso! Qué te puedo decir, lo siento muchisísimo”, expresó Zurita. “La verdad, me toma así de sorpresa y me da muchísima pena porque era una gran mujer, una gran madre y la esposa de un gran amigo mío, que es Alejandro, o exesposa. La verdad que lo siento muchísimo. Le mando un abrazo muy fuerte a Alejandro, a su hijo, a toda su familia”, añadió Humberto.