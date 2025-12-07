El streamer español Ibai Llanos decidió avivar una gran polémica que involucra a Perú y Chile: el origen del pisco sour. A través de una encuesta realizada por él mismo, a personas de ambos países, el conocido youtuber quedó sorprendido con el resultado.

A través de su cuenta oficial de Instagram, Ibai Llanos compartió un video en el que inicia explicando que, en Internet, encontró que el origen del pisco ha generado un gran conflicto entre Perú y Chile, por lo que decidió salir a preguntar a habitantes de ambos países por este hecho.

“Perú o Chile ¿De quién es el pisco sour?”, fue la pregunta que acompañó la publicación de Ibai Llanos, la misma que ya cuenta con más de 68 mil Me gusta y cientos de comentarios.

“Cuando busco en Internet de donde es el pisco sour, sale Perú y Chile, y entre paréntesis disputado. ¿Cómo es posible que salga disputado? Hoy voy a salir a la calle en Chile y Perú para preguntárselo a la gente. Viva el pisco sour”, dijo Ibai Llanos.

En su encuesta, Ibai Llanos lució una camiseta de cada país mientras entrevistaba a transeúntes en la calle. A todos les hacía la misma pregunta: ¿De dónde es el pisco sour?

Tras entrevistar a 10 personas, cinco de cada país (incluido un español y un alemán), Ibai Llanos obtuvo como resultado que siete personas señalaron que el pisco sour es de origen peruano, mientras que tres dijeron que la bebida proviene de Chile.

Ibai resuelve el debate sobre el origen del pisco sour tras entrevistar a personas de Perú y Chile. (Foto: Captura de video)

Cabe señalar que Ibai Llanos llegó hace algunos días a Perú para entregar la ‘Sartén de oro’ luego que el Pan con chicharrón ganara el Mundial de Desayunos que organizó en sus redes sociales. Además, aprovechó su estancia para disfrutar de la gastronomía peruana, tanto en restaurantes de lujo como en ‘huariques’.