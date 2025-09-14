Tras confirmar a Perú como ganador del Mundial de Desayunos, el streamer español Ibai Llanos anunció que vendrá a Perú para entregar la “Sartén de oro”. El popular streamer pidió ayuda a sus seguidores para elegir a quien debería entregarle, personalmente, este reconocimiento a la gastronomía peruana.

A través de sus redes sociales, Ibai Llanos compartió un video en el que anunció que viajará personalmente a Perú para entregar la ‘Sartén de oro’ al país ganador del Mundial de Desayunos.

“Este video lo puedes ver solamente si eres peruano o peruana. Bueno Perú, como sabes, has ganado el Mundial de Desayunos, ha sido una actuación increíble y el premio era esta ‘Sartén de oro’. Es un poco cutre, sí, pero quedó guapo al final. Creo que tiene el valor de todo lo que ha pasado este mes y el valor de todos los que han participado”, explicó Llanos.

“Me hace ilusión que este premio llegase a Perú, así que decidme dónde debería estar la ‘Sartén de oro’, donde debería colocarla, ponerla; a quién se la debería dar”, agregó.

Asimismo, Ibai indicó que él personalmente se comprometía a venir a Perú para entregar el premio al campeón del Mundial de Desayunos.

“Me comprometo personalmente a volar hasta Perú para colocarlo o dárselo a quien vosotros me digan. Los leo”, precisó en su video, el cual ya cuenta con más de 150 mil likes y miles de comentarios con recomendaciones de los peruanos sobre dónde debería estar el premio.

Ibai confirma que vendrá a Perú para entregar el premio al campeón del Mundial de Desayunos. (Foto: Captura de video)

Como se recuerda, Perú triunfó en el Mundial de Desayunos con el Pan con chicharrón. En la final del concurso venció a la arepa de Venezuela por casi 200 mil votos, siendo uno de los encuentros más reñidos de la competencia.