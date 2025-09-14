Tras confirmar a Perú como ganador del Mundial de Desayunos, el streamer español Ibai Llanos anunció que vendrá a Perú para entregar la “Sartén de oro”. El popular streamer pidió ayuda a sus seguidores para elegir a quien debería entregarle, personalmente, este reconocimiento a la gastronomía peruana.
A través de sus redes sociales, Ibai Llanos compartió un video en el que anunció que viajará personalmente a Perú para entregar la ‘Sartén de oro’ al país ganador del Mundial de Desayunos.
“Este video lo puedes ver solamente si eres peruano o peruana. Bueno Perú, como sabes, has ganado el Mundial de Desayunos, ha sido una actuación increíble y el premio era esta ‘Sartén de oro’. Es un poco cutre, sí, pero quedó guapo al final. Creo que tiene el valor de todo lo que ha pasado este mes y el valor de todos los que han participado”, explicó Llanos.
“Me hace ilusión que este premio llegase a Perú, así que decidme dónde debería estar la ‘Sartén de oro’, donde debería colocarla, ponerla; a quién se la debería dar”, agregó.
Asimismo, Ibai indicó que él personalmente se comprometía a venir a Perú para entregar el premio al campeón del Mundial de Desayunos.
“Me comprometo personalmente a volar hasta Perú para colocarlo o dárselo a quien vosotros me digan. Los leo”, precisó en su video, el cual ya cuenta con más de 150 mil likes y miles de comentarios con recomendaciones de los peruanos sobre dónde debería estar el premio.
Como se recuerda, Perú triunfó en el Mundial de Desayunos con el Pan con chicharrón. En la final del concurso venció a la arepa de Venezuela por casi 200 mil votos, siendo uno de los encuentros más reñidos de la competencia.
