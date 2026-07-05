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El evento amateur organizado por Ibai Llanos contará con la participación de reconocidos artistas latinos. (Foto: Instagram / @ibaillanos)
El evento amateur organizado por Ibai Llanos contará con la participación de reconocidos artistas latinos. (Foto: Instagram / @ibaillanos)
Por Agencia EFE

La Velada del Año VI, el multitudinario evento con combates de boxeo amateur que organiza el creador de contenido español Ibai Llanos, contará con las actuaciones musicales de Bad Gyal, Juanes, Yandel, Lucho RK y La Pantera y Anuel AA. La cita tendrá lugar el 25 de julio en el estadio de La Cartuja, en Sevilla, en el sur de España.

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