Tras confirmar su visita a Chile, el streamer español Ibai Llanos anunció que incluirá una visita a Perú este 2025. A través de un video en sus redes sociales, el organizador del Mundial de desayunos confirmó su llegada al país, del cual ya ha recibido algunas recomendaciones gastronómicas y turísticas.

Mediante un video publicado en su cuenta oficial de Instagram, Ibai Llanos anunció que vendrá a Perú el próximo mes (en noviembre) como parte de su viaje por diversos países de Latinoamérica.

“Un sitio al que no podía faltar en mi viaje por Latinoamérica, evidentemente, como no voy a ir a Perú. El mes que viene estaré en Perú, un lugar del que he recibido muchísimo apoyo estos meses, evidentemente en parte por el Mundial de desayunos y el pan con chicharrón”, dijo el streamer español.

Ibai Llanos confirmó su llegada a Perú como parte de su visita a Latinoamérica. (Foto: Captura de video)

Asimismo, Ibai también reveló que ha buscado en internet recomendaciones turísticas y gastronómicas de Perú.

“Evidentemente tengo que ir al Machu Picchu, que además últimamente está siendo noticia. Además, me dicen que tengo que ir a las líneas de Nazca, y como ciudad me recomienda Lima y no puede faltar mi visita a Arequipa”, precisó.

“Peruanos y peruanas, nos vemos el mes que viene. Tengo muchas ganas de ir a Perú, es un viaje que ya tenía previsto y que encima con lo que pasó con el Mundial de desayunos puede ser una auténtica locura. Los leo, el pan con chicharrón lo probaré en Perú, por fin”, sentenció en su video.

Como era de esperarse, el mensaje de Ibai Llanos ha captado la atención de todos, ya que muchos famosos peruanos han comentado en su publicación algunas recomendaciones de turismo y gastronomía.