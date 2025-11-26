Ibai Llanos llegó al Perú como parte de su gira por Latinoamérica y, desde su arribo, generó una avalancha de reacciones entre sus miles de seguidores peruanos. El popular streamer español no solo sorprendió por aparecer caminando por las calles del Centro de Lima, sino también por desplazarse hasta zonas alejadas para conocer de cerca la realidad de los creadores locales.

El momento más comentado ocurrió cuando Ibai decidió visitar a Koirandoshil, un joven tiktoker peruano que vive en el Cerro El Portal La Esperanza, en Lima. Para llegar a su vivienda, el creador español subió decenas de escaleras y recorrió un sendero empinado hasta alcanzar la parte alta del cerro.

@koirandoshil Les dije que es real, ibai vino y todo está genial Kamaradas Xd ♬ sonido original - Koirandoshil

La visita, registrada en videos que rápidamente se viralizaron, mostró a Ibai conversando con el joven sobre su vida, su trabajo en redes y los retos que enfrenta para producir contenido desde un entorno tan limitado.

“¿Cuántas escaleras son, Koiran? ¿Son 400?… Cuando hay que subir bolsas y hacer cosas, esto es una falta de regular” , dijo sorprendido mientras ascendía. Su reacción fue celebrada por miles de usuarios en TikTok, que destacaron su cercanía y su interés genuino por conocer más allá de los destinos turísticos habituales.

Ibai Llanos sorprende en Lima al visitar a joven tiktoker del Cono Norte. (Foto: Redes sociales)

Koirandoshil, visiblemente emocionado, contó su experiencia como creador de contenido en una vivienda pequeña y en un cerro empinado. La comunidad de streamers y seguidores reaccionó con entusiasmo al gesto de Ibai, considerándolo un acto de apoyo real hacia creadores emergentes.

@koirandoshil causas como que ibai esta en mi casa, esto se siente curioso xd ♬ sonido original - Koirandoshil

Probó pan con chicharrón en El Chinito

Antes de visitar al tiktoker, Ibai pasó por el emblemático restaurante El Chinito, donde probó el reconocido pan con chicharrón, ganador del ‘Mundial de los desayunos’. El streamer no solo degustó el popular sánguche, sino que también participó en su preparación, compartiendo el momento con sus seguidores. Su reacción fue inmediata: destacó la textura del chicharrón y la combinación de sabores que caracteriza a uno de los desayunos más representativos del país.

Ibai Llanos sorprende con recorrido por Lima. (Foto: Composición)

Impacto de su llegada al Perú

La presencia de Ibai en Lima generó un movimiento masivo en redes sociales. Miles de fans comentaron su recorrido, sus reacciones al pan con chicharrón y su visita a un joven creador.

Aunque su agenda en el país no ha sido revelada, se sabe que permanecerá varios días en la capital. Se espera que siga explorando distintos puntos de la ciudad, visitando restaurantes, interactuando con seguidores y mostrando realidades diversas del Perú, lo que podría seguir generando contenido viral.