Ibai Llanos sigue compartiendo en sus redes sociales detalles de su reciente visita a Perú, donde no solo vino a dejar la ‘Sartén de oro’ del Mundial de Desayunos, sino que aprovechó para disfrutar de la variada gastronomía nacional. Esta vez, el streamer español quedó fascinado con el ceviche que probó en el restaurante Maido.
A través de sus redes sociales oficiales, Ibai Llanos compartió un video de su reciente visita al restaurante del chef Mitsuharu Micha Tsumura, considerado el mejor del mundo en la lista The World’s 50 Best Restaurants 2025.
LEE: Ibai Llanos visitó casa de ‘streamer’ peruano en Ventanilla y queda impactado: “Subí 500 escaleras”
Ibai documentó su visita en primera persona y reconoció como una gran experiencia el haber comido en el mejor restaurante del mundo. Uno de los platos que más le gustó fue el ceviche.
“No tengo palabras, no puedo describir lo que estoy sintiendo”, dijo con sorpresa Ibai tras probar el ceviche de Maido. El español resaltó el sabor y confesó que quería otro plato. “Que viva el Perú y que viva el ceviche”, agregó.
Cabe resaltar que el video de Ibai Llanos generó comentarios divididos, ya que muchos aseguran que el ceviche de Maido no representaba al clásico plato peruano; sin embargo, otros defendieron que es un estilo propio del restaurante y hay que respetarlo.
MÁS INFORMACIÓN: Ibai en Perú: qué hizo en los otros países de América Latina que visitó
De esta manera, Ibai Llanos sigue afianzando su conexión con el Perú, país del que obtuvo una gran acogida durante su reciente Mundial de Desayunos, donde el Pan con chicharrón se hizo del primer lugar tras el voto popular de las redes sociales.
TE PUEDE INTERESAR
- Ibai en Perú: quién es Gaspi, el creador de contenido que lo acompaña en Lima
- Ibai Llanos llega al Perú y empieza su visita probando el clásico pan con chicharrón
- Ibai Llanos sorprende tras subir el Cerro El Portal para visitar a streamer peruano
- Ibai Llanos en Lima: aparece en ‘El Chinito’ y otros puntos de la ciudad
- Como Ibai Llanos: ‘influencers’ argentinos anuncian Mundial de la gastronomía con Perú en la competencia
Contenido sugerido
Contenido GEC