Ibai Llanos sigue compartiendo en sus redes sociales detalles de su reciente visita a Perú, donde no solo vino a dejar la ‘Sartén de oro’ del Mundial de Desayunos, sino que aprovechó para disfrutar de la variada gastronomía nacional. Esta vez, el streamer español quedó fascinado con el ceviche que probó en el restaurante Maido.

A través de sus redes sociales oficiales, Ibai Llanos compartió un video de su reciente visita al restaurante del chef Mitsuharu Micha Tsumura, considerado el mejor del mundo en la lista The World’s 50 Best Restaurants 2025.

Ibai documentó su visita en primera persona y reconoció como una gran experiencia el haber comido en el mejor restaurante del mundo. Uno de los platos que más le gustó fue el ceviche.

“No tengo palabras, no puedo describir lo que estoy sintiendo”, dijo con sorpresa Ibai tras probar el ceviche de Maido. El español resaltó el sabor y confesó que quería otro plato. “Que viva el Perú y que viva el ceviche”, agregó.

Ibai Llanos quedó fascinado tras probar ceviche de Maido, el mejor restaurante del mundo. (Foto: Captura de video)

Cabe resaltar que el video de Ibai Llanos generó comentarios divididos, ya que muchos aseguran que el ceviche de Maido no representaba al clásico plato peruano; sin embargo, otros defendieron que es un estilo propio del restaurante y hay que respetarlo.

De esta manera, Ibai Llanos sigue afianzando su conexión con el Perú, país del que obtuvo una gran acogida durante su reciente Mundial de Desayunos, donde el Pan con chicharrón se hizo del primer lugar tras el voto popular de las redes sociales.