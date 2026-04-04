Dan Reynolds, vocalista de Imagine Dragons, y su hermano Mac Reynolds incursionan oficialmente en la industria del entretenimiento digital con el estreno de ‘Last Flag’.

El título, desarrollado por su estudio independiente Night Street Games, fundado en 2020, propone una experiencia de acción en tercera persona basada en la dinámica clásica de “capturar la bandera”.

El videojuego estará disponible el próximo 14 de abril en las plataformas Steam y Epic Games Store, con una versión para consolas (PS5 y Xbox) prevista para finales de este año.

El vocalista de Imagine Dragons, Dan Reynolds, junto a su hermano y manager Mac Reynolds, incursionan en la industria del gaming con el título multijugador 'Last Flag', desarrollado por su estudio Night Street Games. EFE/ Night Street Games / Night Street Games

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Asimismo, la estética del proyecto destaca por un estilo visual de dibujos animados y una ambientación retro que rinde homenaje a los programas de televisión estadounidenses de hace cinco décadas.

En ‘Last Flag’, dos equipos de cinco integrantes compiten en partidas de 20 minutos. Los jugadores pueden elegir entre nueve personajes con habilidades y armas únicas para infiltrarse en el territorio enemigo.

A diferencia de los juegos de disparos convencionales, la entrega elimina el concepto de “muertes”, enfocándose en la eliminación temporal de jugadores y gestión estratégica del mapa.

La inspiración del proyecto nace de las experiencias de infancia de los hermanos Reynolds. “Trabajar en ‘Last Flag’ ha sido un sueño para todos nosotros. No es frecuente tener la oportunidad de crear un juego exactamente como quieres”, señaló Mac Reynolds, cofundador del estudio, a EFE.

LIMA, PERÚ - DOMINGO 19 DE OCTUBRE DE 2025: La reconocida banda de rock estadounidense Imagine Dragons se presentó en el estadio de la Universidad Mayor de San Marcos como parte de su gira Loom World Tour, el pasado 19 de octubre | (Foto: Fernando Sangama / @photo.gec) / Fernando Sangama

Por otro lado, la música constituye un pilar fundamental de la entrega. Dan Reynolds, en colaboración con los músicos JT Daly y Dave Lowmiller, compuso una banda sonora grabada íntegramente con instrumentos originales de los años 70 para garantizar la autenticidad de la atmósfera.

El lanzamiento representa el primer paso de una estrategia de contenido a largo plazo para la desarrolladora. Al respecto, Mac Reynolds adelantó que el soporte post-lanzamiento incluirá actualizaciones significativas. “Habrá nuevos mapas, nuevos concursantes y algunos giros inesperados a finales de este año”, relató.

Actualmente, los usuarios interesados pueden acceder a una demo de prueba gratuita a través de las tiendas digitales para ordenadores.