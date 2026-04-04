Resumen

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En ‘Last Flag’, dos equipos de cinco integrantes compiten en partidas de 20 minutos. Los jugadores pueden elegir entre nueve personajes con habilidades y armas únicas para infiltrarse en el territorio enemigo. | Foto: Archivo GEC / EFE / Composición EC
En ‘Last Flag’, dos equipos de cinco integrantes compiten en partidas de 20 minutos. Los jugadores pueden elegir entre nueve personajes con habilidades y armas únicas para infiltrarse en el territorio enemigo. | Foto: Archivo GEC / EFE / Composición EC
Por Redacción EC

Dan Reynolds, vocalista de Imagine Dragons, y su hermano Mac Reynolds incursionan oficialmente en la industria del entretenimiento digital con el estreno de ‘Last Flag’.

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