Edgar Guerra, exguitarrista y compositor de TK, afirmó que tuvo un fallo favorable en primera instancia del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi) contra su antiguo compañero, el cantante Diego Dibós, quien fue vocalista de la agrupación.

Según ha relatado, presentó una denuncia en 2022, acusando a Dibós de utilizar y comercializar canciones que había compuesto para TK sin autorización ni pago de regalías, perjudicándolo económicamente.

El organismo resolvió sancionar a Dibós y a su empresa Diego Dibós SAC, así como al sello Sinergia y a la distribuidora Altafonte, por infringir los derechos de autor de Guerra. La multa impuesta supera las 20 Unidades Impositivas Tributarias (UIT), equivalente a más de S/100 mil.

Edgar Guerra denuncia que no le pagaron regalías

En el podcast "Nadie se salva", Guerra explicó que, tras la disolución de TK en 2007, notó que varios de los temas que compuso aparecían en plataformas como Spotify y Apple Music sin su consentimiento. Entre ellos se encuentran títulos como “Alas cortadas”, “Crossover”, “Abril” y “Ovni”, registrados oficialmente a su nombre ante el Indecopi.

Según Edgar, la distribución digital se realizó a través de Sinergia, sello creado por Diego Dibós y George Schofield, sin que se le notificara ni se le reconociera como autor. “Nadie me pidió permiso. No se me pagaron regalías. Incluso fui a Apdayc y descubrí que los pagos fueron dirigidos a él”, declaró.

Exguitarrista de TK, Edgar Guerrera, explica la batalla legal que tiene con Diego Dibós.

¿Trataron de conciliar?

Guerra afirmó que antes de recurrir a la vía legal intentó dialogar directamente con Dibós. Según su versión, en una reunión le solicitó que dejara de usar sus canciones o que formalizara el pago de regalías.

“Me dijo: ‘Búscate un abogado’. Eso hice”, declaró el músico, quien inició el proceso legal en 2022.

Cantante y compositor ya tiene en plataformas los 12 temas de su álbum "Astronauta".

Conciertos y uso indebido en vivo

Además de la distribución digital, Guerra señala que Dibós interpretó sus composiciones en más de 100 presentaciones en vivo como solista, sin haber gestionado los permisos correspondientes ante la Asociación Peruana de Autores y Compositores (Apdayc).

El exguitarrista de TK agregó que, pese a una reunión previa al reencuentro de la banda en 2019, no se llegaron a acuerdos formales. Dibós habría desestimado negociar el uso de las canciones y continuó presentándolas en conciertos posteriores.

Como consecuencia del fallo, todas las canciones de TK compuestas por Edgar Guerra han sido retiradas de las principales plataformas digitales. La multa deberá ser pagada al Estado, mientras que el compositor busca recuperar los ingresos devengados de su obra.

Hasta el momento, Indecopi todavía no emite una resolución definitiva, ya que la parte denunciada, es decir Diego Dibós, puede presentar una apelación.