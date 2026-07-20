Inés García, novia de Lamine Yamal, le dedica romántico mensaje tras su triunfo en el Mundial 2026. (Foto: Instagram / @ineesgaarcia)
Inés García, novia de Lamine Yamal, le dedica romántico mensaje tras su triunfo en el Mundial 2026. (Foto: Instagram / @ineesgaarcia)
Por Redacción EC

La victoria de España en el Mundial 2026 no solo generó celebraciones entre los aficionados, sino también emotivas muestras de cariño en redes sociales. Una de las más comentadas fue la de Inés García, pareja de Lamine Yamal, quien dedicó un romántico mensaje al futbolista tras la histórica victoria de ‘La Roja’ ante Argentina de Lionel Messi.

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