La victoria de España en el Mundial 2026 no solo generó celebraciones entre los aficionados, sino también emotivas muestras de cariño en redes sociales. Una de las más comentadas fue la de Inés García, pareja de Lamine Yamal, quien dedicó un romántico mensaje al futbolista tras la histórica victoria de ‘La Roja’ ante Argentina de Lionel Messi.

Luego del triunfo de España por 1-0 frente a Argentina en el MetLife Stadium, la joven compartió una publicación en sus redes sociales para felicitar a Lamine Yamal. El post tiene una imagen de la pareja cargando la copa del mundo.

“Lo conseguiste. Enhorabuena, mi amor, eres campeón del mundo”, escribió junto a una fotografía del jugador celebrando sobre el césped con el trofeo. Como era de esperarse, la postal acumuló más de dos millones de likes y miles de comentarios.

Inés García, novia de Lamine Yamal, le dedica romántico mensaje tras su triunfo en el Mundial 2026. (Foto: Instagram / @lamineyamal)

El gesto recibió además una respuesta pública del propio jugador. A través de los comentarios, Lamine Yamal respondió con un breve pero significativo mensaje: “Te amo, mi amor”, palabras que rápidamente fueron celebradas por sus seguidores en Instagram, acumulando más de 114 mil likes.

La relación entre ambos ha despertado gran interés en los últimos meses. Aunque suelen mantener gran parte de su vida privada lejos de los focos, la pareja ha compartido algunas imágenes y mensajes en redes sociales que evidencian la cercanía y complicidad que existe entre ellos.

¿Quién es Inés García?

Inés García es una joven creadora de contenido e influencer española que ganó notoriedad en los últimos meses por su relación con Lamine Yamal, una de las principales figuras del fútbol mundial. Aunque mantiene un perfil más discreto que otras personalidades de las redes sociales, cuenta con casi dos millones de seguidores en Instagram.

Su nombre ganó notoriedad cuando empezó a compartir más postales al lado del delantero del FC Barcelona. Pese a la atención mediática que rodea a la pareja, ambos han optado por mantener alejado del ojo público los detalles de su romance; sin embargo, el Mundial 2026 fue una gran oportunidad para dedicarse emotivos mensajes.