Aislinn Derbez revela el error que no volvería a cometer si queda embarazada otra vez | FOTOS

Lo que debió ser un post más mostrando su belleza en Instagram se convirtió en una extensa reflexión sobre las exigencias físicas y emocionales a las que muchas mujeres se ven sometidas tras dar a luz.

La actriz mexicana Aislinn Derbez publicó el martes una serie de imágenes luciendo un escotado traje de baño, sin embargo, lo que más llamó la atención fue el mensaje que acompañó las fotografías.

El mismo indica que la hija del comediante mexicano Eugenio Derbez tardó un año exacto en recuperar su figura previa al embarazo, pero eso no fue todo. Ella dio a entender que se arrepiente de haberse presionado tanto. a sí misma.

"Después de casi un año me vuelven a quedar mis pantalones. Mi cuerpo se tardó mucho más de lo que pensé en regresar. Honestamente, si me volviera a embarazar, me tendría más paciencia, me presionaría menos, soltaría (un chingo), confiaría más en mi cuerpo y me exigiría menos (y trataría de estar de mejor humor). Pero, bueno, esas lecciones no se aprenden sin haber vivido lo contrario", escribió en la leyenda del post de Instagram.

Aislinn Derbez dio a luz el 25 de febrero del año 2018. La noticia llenó de felicidad a su familia y a gran parte de la sociedad mexicana que la ve como una de sus actrices preferidas.

En Instagram la engreída de Eugenio tiene 6.7 millones de seguidores.