Miss España Ángela Ponce presenta a su hermana Amanda en Instagram

Luego de la notoriedad que generó con su participación en la más reciente edición del Miss Universo, la carrera de Ángela Ponce, la Miss España 2018, continúa en ascenso.

Desde que se convirtió en un icono de la comunidad LGBTQ al ser la primera mujer trans en participar del famoso concurso de belleza, la española ha recorrido el mundo para educar sobre diversidad sexual y, a la par, ha desfilado para importantes marcas españolas y aparecido en tapas de publicaciones como la revista "Vogue España".

Pero tanto trabajo no le ha quitado tiempo a la sevillana de 28 años para su familia. En Instagram, por ejemplo, presentó recientemente a Amanda, su hermana menor, quien se muestra orgullosa por los logros de su hermana.

"No hay nada que me haga más feliz que verte feliz a ti, te quiero con locura" y "No puedo sentirme más orgullosa de ser tu hermana ni quererte más, gracias por todo, por ser como eres, por estar siempre ahí", son algunos de los mensajes que escribe la joven sobre su célebre hermana, luego de hacer público su perfil en Instagram.

Ángela Ponce ya había manifestado públicamente lo importante que ha sido su familia en su transición y en la formación de su carácter luchador. Es memorable el video que se emitió en el Miss Universo 2018 luego de su participación en el certamen en el que la reina recuerda el acoso que sufría en su niñez por las burlas de sus compañeros y lo importante del respaldo que le dieron en casa.

La historia de Ángela Ponce en el Miss Universo. (Fuente: YouTube)

Actualmente, la joven continúa llevando su mensaje para promover el respeto ante la diversidad sexual, y se manifiesta en contra de conceptos como "inclusión" o "tolerancia".

"Voy a seguir en mi línea de que el amor es amor, que más allá de cualquier cosa, que lo primero es el respeto (...) La palabra inclusión y la palabra tolerancia nunca fueron parte de mi discurso, porque a mí nadie me tiene que tolerar y nadie me tiene que incluir, a mí me tienen que respetar", declaró Ángela Ponce en una reciente entrevista a "El Diario" de Nueva York, ciudad a la que llegó para recibir una condecoración en la gala Cielo, que promueve las campañas de concientización y prevención contra el Sida.