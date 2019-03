Angie Jibaja intentó suicidarse tras perder la custodia de sus hijos

Angie Jibaja intentó suicidarse tras perder temporalmente la custodia de sus hijos luego de hablar abiertamente de su problema con las drogas. En Instagram, la modelo compartió la noche del jueves una serie de mensajes alarmantes.

La también actriz ya había manifestado antes estar atravesando una severa depresión, que ha llevado a sus familiares ha acudir a programas de TV para pedir ayuda.

En entrevista con "Magaly TV, la firme", Maggie Liza, la madre de Angie Jibaja, rompió en llanto al comentar el video que había compartido su hija en Instagram en el que muestra un brazo ensangrentado luego de haberse autolesionado.

Liza dijo que su hija ya no entendía razones, que la noche del jueves habló telefónicamente con ella y le confesó sus intenciones de atentar contra su vida.

La mujer explicó que a pesar de los intentos de su familia de animar a Angie Jibaja, explicándole que podía visitar a sus hijos cuando quisiera, que recuperaría la custodia cuando terminara su terapia, la modelo "entendió todo lo contrario".

Luego de esa conversación, Maggie Liza dijo que perdió total comunicación con su hija.

La madre de Angie Jibaja habla en "Magaly TV, la firme". (Fuente: YouTube)

En Instagram Stories, Angie Jibaja escribió mensajes que delatan su estado crítico: "Las mujeres hoy en día no pueden quejarse de tener depresión porque les quitan a sus hijos", fue uno de sus pronunciamientos.

Mensajes de Angie Jibaja. (Foto: Instagram)

"Ustedes (fiscales) quisieron que yo pierda toda la cordura. Espero que no les pase a ustedes lo que a mi hermosa familia", continuó en otra publicación.

Mensajes de Angie Jibaja. (Foto: Instagram)

"Separarme de mis hijos es lo más fatal que hicieron. Yo no estaba tan mal, ya lo consiguieron", escribió Jibaja.

Mensajes de Angie Jibaja. (Foto: Instagram)

CUSTODIA TEMPORAL

La última aparición pública de Angie Jibaja en TV se produjo el 2 de marzo en "El valor de la verdad". Allí la modelo confesó que recayó en su adicción a la cocaína. Además, aceptó que mezcló medicamentos con alcohol producto de la depresión y que intentó saltar del piso doce de su departamento.

Tras ello, el Ministerio de la Mujer decidió entregar temporalmente la custodia de sus hijos a Cielo, la hermana de Angie Jibaja, hasta que la modelo termine su rehabilitación. Dentro de las reglas impuestas por la entidad está el realizar un tratamiento en el Larco Herrera.

Angie Jibaja tiene dos hijos menores de edad: Gia y Jenko, fruto de su relación con el modelo Jean Paul Santa María.

Maggie Liza explicó que el artista no fue considerado por el Ministerio de la Mujer para optar por la custodia temporal, pues no lo has reconocido de manera legal.

"Las partidas no tienen la firma de él entonces para ellos él está descalificado; aparte él ha demostrado que no cumple (con la manutención) con sus hijos", declaró Liza.