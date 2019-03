Ariana Grande genera intriga entre sus fans con mensaje reflexivo en Instagram

Ariana Grande ha empezado con el éxito el tour de "Sweetener". Y aunque en su carrera profesional todo marcha por buen camino, no sucedería lo mismo en su vida personal.

En sus stories de Instagram, la intérprete de "God is a Woman" compartió un reflexivo mensaje, un pasaje del autor Horacio Jones, donde se refiere a "dejar ir a alguien que nos ha herido".

"A veces, la razón por la que dejamos a alguien ir es porque no pueden evitar herirnos en esta fase de nuestra vida. Cuando amas a alguien profundamente, aprendes sobre los demonios que llevan y te das cuenta de que te están hiriendo porque ellos están heridos por dentro", dice al inicio de la frase compartida en sus stories de Instagram.

Ariana Grande comparte reflexivo mensaje que estaría dedicado a una expareja. (Foto: Instagram) Ariana Grande comparte reflexivo mensaje que estaría dedicado a una expareja. (Foto: Instagram)

"Están luchando una batalla interna y no lo saben, por lo que se desquitan contigo. Decide dejarlos ir, pero no porque seas mezquino ni tengas resentimiento. Les dejas ir porque realmente crees que ambos pueden sanar y necesitan hacerlo sin estar juntos ni herirse en el proceso. Dejar a alguien ir no significa que le dejas de amar. Dejar ir significa que escoges la libertad sobre la ilusión de lealtad", agregó en la cita compartida por Ariana Grande.

¿A quién dedicó este mensaje de Ariana Grande? Si bien no menciona a nadie en su texto compartido en Instagram, este haría referencia a Pete Davidson, su expareja, con quien terminó su relación hace cinco meses.

Por otro lado, también podría estar refiriéndose al desaparecido Mac Miller, expareja a quien rindió homenaje en el primer concierto de su gira. Ariana Grande dejó sonar las canciones del rapero antes que ella subiera al escenario.