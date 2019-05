Ariana Grande visita base de la NASA y se convierte en astronauta por un día

Una de las canciones del nuevo disco de Ariana Grande lleva por nombre NASA y es por ello que la cantante realizó una reciente visita a una de sus bases, como mostro en Instagram.

En las imágenes se puede apreciar a la cantante vestirse como astronauta, pasear por las instalaciones de la NASA y simular cumplir una misión espacial.

Ariana Grande en la NASA. (Foto: Instagram) Ariana Grande en la NASA. (Foto: Instagram)

Cabe indicar que la canción "NASA", que lanzó en el 2019 y pertenece al disco 'Thank U, Next', no tiene todavía un video oficial, aunque no se ha revelado que la visita tenga relación con ello. "Este es un pequeño paso para la mujer. Un gran salto para las mujeres del mundo", dice parte del tema.

Sobre su experiencia, Ariana Grande manifestó en que se sentía agradecida a la NASA y que todo era un sueño hecho realidad en su vida.