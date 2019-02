Ariana Grande se emociona al ver a protagonistas de "Grey's Anatomy" bailando su canción | VIDEO

Las estrellas de "Grey's Anatomy", Ellen Pompeo y Giacomo Giannioti, aprovecharon un momento de descanso durante la grabación de la serie para divertirse al ritmo del tema de Ariana Grande, "break up with your girlfriend, i'm bored", de su nuevo álbum "thank u, next".

► Grammy 2019: Ariana Grande ganó y agradeció desde Instagram su primer trofeo

"A veces... en las travesuras del set (de Grey's Anatomy) canalizamos a Ariana Grande. Eres bienvenida", subtituló el video de Instagram Ellen Pompeo.

En el clip, Pompeo y Giacomo Giannioti, cuyos personajes en la serie "Grey's Anatomy" son Meredith Gray y Andrew DeLuca, respectivamente, evidenciaron una gran química mientras realizaron algunos pasos de baile al ritmo del single, por lo cual la artista no pudo contener su emoción.

"Ayúdame Jesús", escribió Ariana Grande en Instagram, luego de ganar su primer Grammy por su disco "Sweetener" el pasado domingo 10 de febrero de 2019. Posteriormente, la cantante compartió el video en su perfil.

"Chicos, voy a ser honesta… Esto es lo mejor que me ha pasado. Ellen Pompeo te adoro muchísimo. No puedo respirar. Nunca más seré la misma", escribió en Instagram.

Esta no es la primera vez que la actriz de "Grey’s Anatomy" apoya a una artista pop, ya que anteriormente ha aparecido en videoclips de Taylor Swift y Mariska Hargitay.