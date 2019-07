Becky G se muestra romántica en Instagram junto a Sebastián Lletget 

Becky G disfruta del éxito profesional y personal. Además de ser responsable de varios hits de reggaetón, su relación con el futbolista estadounidense, Sebastián Lletget, marcha viento en popa, y así lo evidenció en su cuenta de Instagram.

►Becky G impacta a seguidores con nuevas fotos en bikini | FOTOS

En la red social, la intérprete de “Sin Pijama” y “Cuando te besé” compartió una serie de fotografías junto a su pareja, dejando en claro que pese a su apretada agenda, siempre tiene tiempo para disfrutar con su pareja.

En menos de 24 horas, la tierna publicación de Becky G ya cuenta con más de 689,058 ‘Me gusta’ y cientos de comentarios que la felicitan por disfrutar de su amor con Sebastián.

Como era de esperarse, el comentario más romántico fue del futbolista de LA Galaxy de la Major League Soccer de Estados Unidos, quien escribió: “Te extraño baby girl”.

Recordemos que el romance de la cantante y el futbolista comenzó desde hace varios años, cuando Becky G se encontraba inmersa en el rodaje de la cinta de “Power Rangers”.

“Nos conocimos cuando yo estaba grabando la película de los ‘Power Rangers’ y teníamos muchos amigos en común. A veces no funciona bien cuando tus amigas te dicen que tienen a la persona correcta para ti y yo estaba pensando solamente en mi carrera. No tenía tiempo, estaba grabando la película. Ellas me estaban hablando de un hombre que se llamaba Sebastián y yo les dije que paren o que me muestren una foto de él”, contó Becky G en una pasada entrevista.