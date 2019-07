Dove Cameron se despide entre lágrimas de Cameron Boyce | VIDEO

El prematuro fallecimiento de Cameron Boyce enlutó a quienes tuvieron la oportunidad de conocerlo. Una de estas personas fue Dove Cameron, con quien mantuvo una estrecha amistad hasta el último momento. La actriz -que conoció a Boyce en la saga "Descendientes" de Disney- compartió un video en Instagram en el que se despidió de su amigo.

Dove Cameron leyó una carta que había escrito para Cameron Boyce y no pudo evitar quebrarse. "Las últimas 72 horas fueron como dos semanas y las pasé tratando de convertir mis pensamientos y sentimientos en palabras", expresó.

"No he podido pensar en resumir algo donde no hay palabras adecuadas... No he podido pensar antes de estas últimas semanas, todavía estoy en shock, mi cerebro aún está abrumado y lleno de agujeros", continuó.

Dove Cameron concluyó: "Nunca tendré suficientes palabras para el dolor que siento (...) Adiós, querido amigo y hermano".

Cameron Boyce y Dove Cameron ya tenían experiencia como actores de múltiples producciones de Disney, pero es en la saga de películas para televisión "Descendientes" donde, realmente, se conocieron.

Según TMZ, Boyce, de 20 años, murió a causa de la epilepsia; enfermedad que le provocaba convulsiones frecuentes y que terminó con su vida mientras dormía.