Gisela Valcárcel compartió en Instagram un sentido mensaje en honor a Mercedes, su madre que está de cumpleaños. La presentadora de televisión expresó el inmenso cariño que siente por su progenitora, a quien atribuyó sus logros personales y profesionales.

► Gisela Valcárcel recuerda la escena que hizo junto a Ana María Orozco en “Betty, la fea”

“Mi corazón está lleno de agradecimiento, por ti estamos bien, por ti tuvimos educación, por ti salí adelante, tu coraje me inspira, pero tus palabras y ejemplo las llevo dentro de mi cabeza y corazón . ¡Qué tal madre y mujer eres! Te súper amo”, se lee en el mensaje compartido en redes sociales por la conductora de “El artista del año”.

Ethel Pozo también tuvo tiernas palabras para su abuela. En Instagram, la presentadora de “Mi mamá cocina mejor que la tuya” recordó su niñez junto a ella.

“Ella es mi Techi, mi abuelita bella que hoy está de cumpleaños.Te amo ❤️ No hay momento de mi niñez en el que no te recuerde a mi lado. Y aunque ahora tú ya no los recuerdes tanto, para mi son imborrables.Sin duda la mejor abuelita del mundo, me tocó a mí. ¡Feliz cumple abuelita Techi!”, escrbió.