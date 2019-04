J Balvin: "Me decían que no pasaría de tocar de un bar en Medellín"

J Balvin es en la actualidad uno de los artistas latinos más famosos en el mundo; sin embargo, en los inicios de su carrera, pocos confiaban en que podría conquistar tantos éxitos.

En Instagram, el artista decidió pronunciarse y envió un potente mensaje a aquellos que criticaron su rápido ascenso y desconfiaban de que podía convertirse en un músico exitoso.

►J Balvin y Sean Paul cantaron "Contra la pared" en el show de James Corden | VIDEO

►J Balvin y su mensaje de motivación antes de su presentación en el festival Coachella | FOTOS



"Mi cara cuando la gente decía que no iba a pasar de un bar en Medellín. ¡¡Esto va para los soñadores, para todos esos a los que les dicen locos porque ven lo que los demás no ven!! Pues sigan soñando que vale la pena. Finalmente, de los cobardes no se ha escrito nada", fue el fuerte mensaje del reguetonero.

La publicación estuvo acompañada de una fotografía donde J Balvin aparece riéndose, con su colorido look y con el atuendo que utilizó durante su estadía en California, días después de su exitosa presentación en el festival Coachella.

La reacción de sus seguidores no se hizo esperar y muchos le brindaron su apoyo al artista que ha incursionado en la música internacional gracias a sus colaboraciones con Beyoncé, Selena Gomez, Pharrell Williams, Camila Cabello, entre otros.

Cabe señalar que el cantante fue invitado por James Corden a su show de televisión y allí hizo una corta presentación con su colega Sean Paul, interpretando el tema "Contra la pared".