J Balvin sufrió humillaciones y maltratos cuando era un artista debutante

J Balvin disfruta del pico más alto de su éxito en la actualidad. Si embargo, llegar a eso no fue fácil. Así lo recordó el colombiano en una reciente publicación de Instagram.

El intérprete de “Ay vamos” y “Mi gente” confesó que él también fue víctima de humillaciones y maltratos cuando intentaba darse a conocer en el mundo del reguetón.

►J Balvin comparte en Instagram su nuevo pasatiempo: el dibujo

J Balvin compartió una fotografía donde se puede ver al artistas echado sobre una cama en su avión privado; sin embargo, lo que llamó la atención de todos es la leyenda que acompaña la publicación.

“Esta vista la tenía en mi mente desde que cantaba en Castilla en la 68, cuando dormimos detrás de la discoteca que nos contrató en Cúcuta, cuando recibí malos tratos de ciertas personas de la industria, cuando no me dejaban entrar a la discoteca porque no era del nivel del lugar”, señaló J Balvin.

“Cuando lloraba porque no veía el camino en mi carrera, cuando sentía que no podía más, cuando veía las injusticias frente a mi padre y me sentía maniatado y frustrado por mi corta edad para ayudarlos; es decir, siempre tuve ojos para ver claro mi sueño, no la vista del avión”, agregó el cantante colombiano.

Tras esta conmovedora declaración, los fanáticos del reguetonero no dudaron en enviarle mensajes de aliento y lo felicitaron por lo que ha logrado gracias a su esfuerzo, sacrificio y actitud.