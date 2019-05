Jennifer López reúne a Álex Rodríguez y Marc Anthony en concierto de sus hijos

Jennifer López y Marc Anthony mantienen una muy buena relación después de su divorcio. Ambos continúan disfrutando de sus hijos Max y Emme e incluso han hecho partícipes a sus parejas de sus momentos familiares.

En esta oportunidad, el ex beisbolista Álex Rodríguez, prometido de la ‘diva del Bronx’, compartió en sus redes sociales un video donde muestra la buena relación que mantiene con Marc Anthony.

Jennifer López, Marc Anthony y Álex Rodríguez acudieron a un festival musical del colegio donde Max interpretó el recordado tema "You Are Still the One" de la cantante canadiense Shania Twain.

El deportista, mientras se encontraba sentado en medio de ‘la diva del Bronx’ y el salsero, grabó un video donde se les ve juntos disfrutando del show.

Por si fuera poco, el también empresario bromeó sobre el talento que tienen Jennifer Lopez y Marc Anthony como cantantes de profesión que son, por lo que prefería "quedarse en silencio".

"Los que no pueden (cantar), se sientan entre dos personas que pueden y permanecen en silencio", escribió el prometido de Jennifer López como leyenda de su publicación.

Cabe señalar que en otras oportunidades ha sido JLo quien se ha mostrado cercana y cariñosa con las hijas del ex beisbolista, Natasha y Ella, frutos del matrimonio entre Rodríguez y Cynthia Scurtis.