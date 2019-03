Justin Bieber arremetió contra 'hater' que criticó su boda y descartó seguir enamorado de Selena

No se guardó nada. Cansado de las burlas y comentarios negativos en sus redes sociales, Justin Bieber utilizó su cuenta en Instagram para defender su matrimonio con la modelo Hailey Baldwin, con quien se casó a fines del 2018.

► Justin Bieber: las veces que su carrera se vio afectada por su batalla contra la depresión

► Justin Bieber se tomará un descanso de la música para reparar sus "problemas más profundos" | FOTOS

​► Hailey Baldwin revela que tiene como prioridad su salud mental | FOTOS

La estrella de la música canadiense le respondió a un 'hater' que comentó una foto de su esposa diciendo: "NO estás enamorado de Hailey. Tan solo te has casado con ella para recuperar a Selena Gómez. Además, Hailey se mete en la cama con hombres como Shawn Mendes para conseguir fama y es una racista".

A lo que el intérprete de "Baby" sentenció: "Eres un inmaduro. El hecho de que tengas una cuenta para criticar a mi esposa y a mi relación es absolutamente absurdo. ¿Por qué dedicaría mi vida entera a alguien con quien me he casado para luego volver con mi ex? Cualquiera que piense eso no tiene alma o tiene 10 años o menos porque una persona con lógica no habla ni piensa de esta manera. De verdad, deberías avergonzarte de ti mismo".

El cantante no había terminado. En una segunda parte del texto, él agregó: Amé y amo profundamente a Selena, ella siempre ocupara una parte de mi corazón, pero estoy totalmente enamorado de mi esposa. Ella es lo mejor que me ha pasado. Si esta es tu estúpida manera de llamar mi atención, te equivocaste. [...] Nunca respondo a mensajes como estos porque no me gusta dedicarles mi energía. Pero, esta es una respuesta a toda la gente inmadura que manda mensajes hirientes a Hailey como 'él siempre vuelve con Selena' o 'Selena es mejor para él'".

Captura de pantalla del mensaje que Bieber envío a su 'hater'. (Foto: Instagram).

El artista de 25 años finalizó con un rotundo: "No saben nada de mi vida o de lo que es bueno para mí. Hailey es mi esposa y el hecho de que no te guste o la apoyes significa que no me apoyas a mí. Y si no me apoyas no eres un fan o una buena persona". Recordemos que esta semana, Bieber también anunció que "se tomará un descanso de la música para enfocarse en su salud mental".