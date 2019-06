Karla Souza disfruta de sus vacaciones en el Perú junto a su hija Gianna | FOTOS

Luego de terminar su participación en la serie de Netflix "How to Get Away with Murder", la actriz mexicana Karla Souza decidió tomarse unos días de vacaciones, y eligió el Perú como destino. En Instagram, compartió una serie de imágenes que muestran parte de lo que fue su visita a la impresionante ciudadela de Machu Picchu.

►"Roma": Karla Souza defiende la actuación de Yalitza Aparicio en película

Como se aprecia en videos subidos a su cuenta de Stories de la misma red social, la protagonista de "Nosotros los Nobles" viajó en compañía de Gianna, su hija nacida en abril del 2018.

En una de las grabaciones se aprecia a la pequeña mirando muy atenta al borde de lo que parece ser un bote. Luego se le aprecia dando unos pasos por la ciudad del Cusco.

En Instagram, Karla Souza dijo sobre su viaje: "Después de serios problemas por la altura, ¡lo logramos! Las fotos no le hacen justicia a esta maravilla de lugar. #Perú, #SinFiltros".

Karla Souza nació en la Ciudad de México y ganó notoriedad como actriz por su trabajo con la cadena Televisa. Aunque al poco tiempo ya lograba sus primeros papeles internacionales: un rol en la serie estadounidense "Persons Unknown" llegaría en el 2010.

Actualmente, Karla Souza se encuentra trabajando en "El presidente", la serie de Amazon Prime que abordará los escándalos de corrupción en los que estuvo implicado el ex presidente de la FIFA, Joseph Blatter.