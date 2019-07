Kendall Jenner revela nueva foto en topless vía Instagram

De manera reciente Kendall Jenner, una de las modelos más requeridas del mundo, compartió una foto donde hace topless. Jenner aparece mirando a la cámara mientras con un brazo se cubre parte de su cuerpo.

La instantánea, en solo una hora, alcanzó a tener más de un millón de “me gusta” y sus fans no tardaron en dejarle piropos en los comentarios.

“Cuando mi acné estaba en su peor momento, era un estudiante de secundaria que no quería salir de casa. Ahora estoy contenta con mi piel…”, fue la leyenda con la que acompañó la publicación.

Con su publicación, el ángel de Victoria’s Secret sigue demostrando que es fiel a su estilo y que no le teme a las censuras, ni al qué dirán. Y que Instagram es su mejor ventana para derrochar sensualidad.

Cabe mencionar que Kendall Jenner tiene más de 113 millones de seguidores en Instagram y no es para menos. La hermana de Kylie Jenner es una de las figuras más importantes en el mundo de la moda y el espectáculo.

Además, la estrella de “Keeping Up with the Kardashians” acumuló una fortuna de 22,5 millones de dólares en el 2018, liderando el ranking de las modelos mejor pagadas.