Khloé Kardashian publica extraños mensajes que estarían dirigidos a su ex pareja | FOTOS

Tras el estreno de la temporada 16 de "Keeping up with Kardashians" se conocieron algunos detalles de la trama de esta nueva entrega, entre ellos, se supo que el escándalo entre Khloé Kardashian y Tristan Thompson será parte de la historia.

En el primer adelanto, Khloé Kardashian cuenta frente a cámaras lo difícil que se le está haciendo superar la ruptura con el padre de su pequeña hija, True.

Por si fuera poco, el enojo que siente la socialité no se quedará solo en la pantalla chica, sino que también ha traspasado las barreras y se ha hecho notar en las redes sociales, donde la modelo se ha pronunciado con algunos mensajes.

Khloé Kardashian publicó algunas historias donde se ven frases de autoayuda y, sin nombrarlo, se refiere a su presente y su vida tras la separación de su ex pareja.

“¿Por qué solo morimos en paz? ¿Por qué no también vivir en paz?... La gente que vive en el pasado y no espera evolucionar es la que no entiende que sanes tus heridas y cambies. Aléjate de ellos”.

Khloé Kardashian envió este mensaje a su ex pareja Tristan Thompson. (Foto: Captura de Instagram) Khloé Kardashian envió este mensaje a su ex pareja Tristan Thompson. (Foto: Captura de Instagram)

“Deja de ser la única persona que va detrás de los demás para solucionar los problemas. Es agotador. Encuentra la paz con lo que llega a tu vida y con lo que se va… Acabarás muy decepcionada si crees que la gente va a hacer lo mismo que tú haces por ellos. No todos tienen tu corazón”, agregó.

Cabe señalar que la pareja se separó luego del último escándalo de infidelidad del basquetbolista con la modelo Jordyn Woods, quien confirmó que sí se besaron en la casa de Tristan, pero que solo fue un “beso inocente”.