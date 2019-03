Kim Kardashian enternece en Instagram con nueva fotografía familiar

Kim Kardashian cautivó a sus más de 132 millones de seguidores en Instagram al compartir una nueva fotografía familiar al lado de su esposo, Kanye West, y sus hijos Saint, North y Chicago West.

La socialité dejó de lado sus sensuales fotografías y la promoción de su línea de cosméticos para compartir con sus fanáticos una tierna postal, donde demuestra que su familia está más unida que nunca.

En Instagram, Kim Kardashian publicó la fotografía de su familia, aparentemente, tras despertar en la mañana. Las pequeñas hijas de la modelo lucen muy sonrientes en la imagen.

Morning

En tan solo una hora desde su publicación, la fotografía familiar de Kim Kardashian ya cuenta con más de 1'242,111 'Me Gusta' y los comentarios de sus seguidores no se hicieron esperar, muchos de ellos resaltan la uníón de la socialité con sus seres queridos.

Recordemos que Kim Kardashian y Kanye West mantienen una sólida relación, fruto de la cual tuvieron tres hijos: North West (5 años), Saint West (3) y Chicago West (1).

Cabe señalar que hace algunos días la famosa estrella de "Keeping Up With The Kardashians" compartió el detrás de cámaras del reality basado en su familia. La nueva temporada del show que la hizo célebre estrenará este 31 de marzo.