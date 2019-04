Instagram: Kim Kardashian demuestra su amor por Kanye West con esta imagen

Kim Kardashian ha demostrado que su amor por el rapero Kanye West no tiene límites y prueba de ello es una tierna fotografía donde su mirada delata lo enamorada que está.

En su cuenta de Instagram la socialité publicó una fotografía donde aparece sentada sobre un pequeño muro, mirando con ternura al famoso cantante, quien está de espaldas cruzado de brazos.

►Kim Kardashian se pronuncia sobre el escándalo de sobornos a universidades



"Siempre tuve ojos para él", escribió una enamorada Kim Kardashian como leyenda de su publicación en Instagram.

En tan solo 3 horas desde su publicación, la fotografía de la integrante del clan Kardashian-Jenner ya cuenta con más de 1’434,255 ‘Me Gusta’ y miles de comentarios que la felicitan por su romanticismo.

La estrella de "Keepig Up With the Kardashians" y su esposo Kanye West son padres de North (5), Chicago (1) y Saint (3). La pareja está esperando a su cuarto hijo, nuevamente por un proceso de gestación subrograda (vientre de alquiler).

Ver esta publicación en Instagram Morning Una publicación compartida por Kim Kardashian West (@kimkardashian) el 30 de Mar de 2019 a las 7:13 PDT

Cabe señalar que la pareja se apoya tanto en sus proyectos profesionales como personales, incluso Kim aseguró que respalda a su esposo que padece trastorno de bipolaridad. Ella señaló que aprendió a lidiar con la enfermedad del rapero.