Kim Kardashian revela detalles de cómo es su vida junto al pequeño Psalm

La modelo Kim Kardashian atraviesa un gran momento en su vida tras el nacimiento de Psalm West, su cuarto hijo con el rapero Kanye West. Recientemente, la modelo compartió más fotografías del pequeño y se animó a contar como vive esta nueva etapa.

La socialité y estrella de "Keeping Up With The Kardashians" reveló que Psalm es un bebé muy tranquilo que duerme plácidamente durante la noche.

"¡Mi pequeño hombre es el más dulce de todos! Honestamente es el mejor bebé. Duerme toda la noche y con mucho mi calma más. ¿Cómo tuve tanta suerte?", escribió Kim como leyenda de su publicación en Instagram.

En menos de 12 horas desde su publicación, la fotografía compartida por Kim Kardashian ya cuenta con más de 4'038,370 'Me gusta' y miles de comentarios que la felicitan por el amor que tiene por sus hijos.

"Que linda te ves", "¡Ustedes son perfectos!", "Es increíble, se parece mucho a su padre", "Kim es la mami más hermosa", son algunos de los comentarios de sus seguidores.

Recordemos que Psalm es el menor de los cuatro hijos de Kim Kardashian y Kanye West. North West, de seis años; Saint West, de 3 y Chicago de 1 año y medio completan la familia.