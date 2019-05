Instagram: Nick Jonas le dedica romántico mensaje a Priyanka Chopra

Nick Jonas le dedicó en Instagram un mensaje de amor a Priyanka Chopra como celebración por el aniversario de la que fue su primera cita... aunque acompañado de varios amigos.



"Un día como hoy, hace un año, fui a ver 'La Bella y la Bestia' en el Hollywood Bowl con un grupo de amigos. Una de esas amigas era la mujer que se convertiría en mi mejor amiga, mi confidente, mi musa, mi bella esposa", contó Nick Jonas.

"Estoy muy agradecido por nuestro viaje juntos hasta ahora. Me haces sonreír todos los días y me inspiras a ser la mejor versión de mí mismo. Me siento honrado de ser tu marido. Te amo", agregó en su conmovedor mensaje en Instagram.

En tan solo dos horas desde su publicación, la fotografía de Nick Jonas cuenta con más de 1’376,283 ‘Me Gusta’, y miles de comentarios que felicitan a los famosos por mantener estable su relación.

Como era de esperarse, Priyanka Chopra reaccionó a la fotografía de su esposo y comentó lo siguiente: "Lo más asombroso que me ha pasado en la vida has sido tú. Te amo, bebé".